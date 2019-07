I paesini rivoluzionari sbarcano a Montemilone, Basilicata il 8 e 9 Agosto 30/07/2019 Germiyan, un paesino al centro della Turchia, è stato a lungo una semplice tappa per automobilisti stanchi o affamati fino a quando i suoi abitanti non decidono di trasformare alcune case in bar.

Nuran comincia prima a dipingere le sedie del suo “bar”, poi i muri esterni di casa sua, poi quelli dei vicini entusiasti fino a ricoprire di fiori gran parte delle facciate bianche delle case del paese. Oggi Germiyan è una meta turistica nota in Turchia per i prodotti locali e soprattutto per i disegni di Nuran Erden, i cui colori sono arrivati fino al palco di TEDX.

La storia degli abitanti di Germiyan, che con creatività sono riusciti a ridare vita al loro paesino, è solo una dei 9 corto-documentari della rassegna Idee dal Mondo, che fa parte della 6ª edizione del festival di musica e poesia ‘Ndruzz Festival.

Più di mille sono stati i registi che hanno risposto alla call durata due mesi, tra cui tanti italiani ma soprattutto stranieri: India, Turchia, Iran, Brasile, Russia e tanti altri.

Quello di Montemilone sarà un piccolo grande schermo di respiro internazionale che proietterà la vita e le imprese geniali degli abitanti di paesini arroccati, quasi dimenticati, rallentati da problemi molto più grandi di loro e che, ciò nonostante, sono riusciti a reinventarsi grazie alla musica, alla street art, allo sport, al turismo o alla religione, riscoprendo il piacere della vita in comunità.

“Il nostro obiettivo è quello di portare in Basilicata le esperienze di altre comunità nel mondo che sono riuscite a sviluppare il loro paesino e a ridargli vita.” Per l’organizzatrice della rassegna, Marysaba Mennuti, originaria di Montemilone, Idee dal Mondo, come il ‘Ndruzz Festival, nascono dalla volontà di giovani e giovanissimi, studenti e lavoratori, di voler impugnare l’arte e la cultura come arma per combattere contro lo spopolamento dei piccoli borghi, soprattutto da parte dei giovani.



Prima del cinema, la fotografia. L’8 agosto alle 21:00 si comincia con l’inaugurazione della mostra fotografica “Së n'amma scī, sciammanīnnë. Partire e rimanere in Basilicata” dell’artista veneziana ​Aurora Sommavilla (in esposizione fino al 15 Agosto). La mostra è il risultato di una residenza artistica durata 10 giorni e che riflette, con gli occhi di chi vive il sovrappopolamento turistico di una città come Venezia, sul tema dei paesini semi abbandonati con una documentazione fotografica sugli abitanti del Vulture-Melfese tra i 18 e i 30 anni: l’età in cui si sceglie chi essere, ma soprattutto dove.



La prima edizione di Idee dal Mondo è stato possibile grazie all’appoggio fondamentale del comune, dell’Associazione Montemilonesi nel Mondo e del ´Ndruzz Festival e dell’aiuto della comunità locale che ha creduto nel progetto e che ha permesso la sua nascita.

Al termine della rassegna, la giuria ufficiale (composta da dall’attrice Chiara Lostaglio, dai produttori Donato Rotunno e Chiara Toffolo e dai registi Giuseppe Valentino e Giuseppe Bellasalma) e la giuria giovani (composta dai ragazzi dell'Associazione responsabile per l’organizzazione del 'Ndruzz Festival) decreteranno i due vincitori.

Grazie al suo formato locale/internazionale e alle sue tematiche attuali, Idee dal Mondo potrebbe essere esportato nelle prossime edizioni in altre regioni d’Italia, dove lo spopolamento resta un problema ancora da risolvere e dove la cultura può essere il motore per la ripresa.

