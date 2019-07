Matera.Asd Oltredanza - domani 30 luglio spettacolo di danza moderna 29/07/2019 Martedì 30 luglio, ingresso ore 21 con Passaporto per Matera 2019.

Coreografi e danzatrici internazionali per la nuova produzione di Asd Oltredanza.



Una serata, martedì 30 luglio, e un luogo magico, la Terrazza di Palazzo Lanfranchi, per uno spettacolo di danza che unisce la direzione artistica della materana Rossella Iacovone, le coreografie Michal Mualem e Giannalberto de Filippis all’interpretazione di cinque danzatrici che provengono da Israele, Emilia Romagna, Marche, Sicilia e Puglia.

In - Met è il titolo dello spettacolo di danza, nuova produzione di ASD Oltredanza di Matera, frutto della residenza artistica che i due coreografi Mualem e de Filippis hanno tenuto in questi giorni nella città dei Sassi. Un progetto artistico inserito nel Piano Regionale dello Spettacolo 2018 della Regione Basilicata e che sarà presentato al pubblico, il 30 luglio con inizio alle ore 21.00 sulla Terrazza del Museo di Palazzo Lanfranchi, nell'ambito della rassegna Rinascimento Fuori Orario, co-prodotta dal Polo Museale della Basilicata e dalla Fondazione Matera – Basilicata 2019. Si accede con il “Passaporto Matera 2019”, senza prenotazione, fino a esaurimento dei posti

Le danzatrici Laura Chieffo (emiliana), Rosa Di Cuonzo (pugliese), Noa Molato (israeliana), Emma Paciotti (marchigiana) e Arabella Scalisi (siciliana) saranno le protagoniste di uno spettacolo che indaga il cambiamento e la possibilità di cambiare senza perdersi, i segni che caratterizzano ciascun individuo, come le cicatrici che scrivono, in parte, chi siamo. In - Met (dove “Met” rimanda a “Metamorfosi del sé”, il concept che da tempo sviluppa la Asd Oltredanza) si giova di importanti collaborazioni artistiche, fra cui il collettivo MaterElettrica, della Scuola di Musica Elettronica e Applicata del Conservatorio “Egidio Romualdo Duni” di Matera, che ha composto musiche originali per questo spettacolo.

La serata del 30 luglio sarà aperta dai due coreografi Michal Mualem e Giannalberto de Filippis che, in veste di danzatori, presenteranno al pubblico: In Between e in trio con Arabella Scalisi Here and not. In Between racconta ciò che accade all'interno della relazione di una giovane coppia, i giochi, la continua ricerca reciproca, il continuo camminare insieme, sostenersi e intrecciarsi. Here and not esplora il contrasto fra stabilità e sicurezza con la provvisorietà e l’ignoto, vivendo con il costante sentimento di “mancanza”, di “incompletezza” in ogni momento.

Gli stessi professionisti, che vantano tutti importanti esperienze internazionali, offriranno al pubblico altre emozioni in danza, venerdì 2 agosto, con una rielaborazione delle coreografie di In -Met per una performance itinerante in un altro luogo magico: gli ipogei e le sale del Musma, il Museo della Scultura Contemporanea di Matera.



Programma dal 17 luglio al 30 settembre 2019:



17 LUGLIO – conferenza:

LINGUAGGI CONTEMPORANEI E APPROCCI COREOGRAFICI

con Michal Mualem e Giannalberto de Filippis

orario 18.30 - INGRESSO LIBERO

Sala Conferenze de Le Monacelle – via Riscatto a Matera

Testimonianza degli artisti nella loro esperienza di danzatori , coreografi e di insegnanti fra l’ Italia e il panorama internazionale.

_____________________________________________



Prossimi appuntamenti:



30 LUGLIO - tre nuove produzioni:

IN MET - IN BETWEEN - HERE AND NOT

Ingresso con passaporto MATERA 2019

orario: 21

Terrazza di Palazzo Lanfranchi - piazza Pascoli a Matera

1)

IN MET - NUOVA PRODUZIONE

(in caso di pioggia 31 luglio Terrazza de Le Monacelle in via Riscatto a Matera)

durata: 50 minuti

coreografie¬: Michal Mualem e Giannalberto De Filippis

direzione artistica: Rossella Iacovone

direzione organizzativa: Maria Andrulli

assistente regia: Simona Colucci

costumi ed elementi scenografie: Adriana Perez Cordero, Serena Di Lecce

lighting designer: Carlo Iuorno

video a cura di: Sergio Andriulli

Rossella Iacovone insieme ai coreografi Giannalberto de Filippis e Michal Mualem uniranno stili, tecniche di insegnamento e generi diversi per la residenza artistica che si terrà a Matera e che darà origine allo spettacolo “IN-MET” che appartiene al concept ”METAMORFOSI DEL SÉ”. Il lavoro indaga il cambiamento, la possibilità di farlo senza perdersi, indaga i segni che ci caratterizzano, le cicatrici che scrivono, in parte, chi siamo e perché siamo arrivati fin qui. Dobbiamo “spogliarci” di qualcosa per andare avanti? Per proseguire nel nostro cammino? La nostra identità è scolpita in bianco e nero oppure nasconde tinte fuse insieme che si mescolano, evolvono, competono combattono fra loro per definire chi siamo?

_____________________________________________

2/3)

IN BETWEEN / HERE AND NOT- NUOVA PRODUZIONE

durata: 25 minuti

IN BETWEEN

danza e coreograa: Michal Mualem e Giannalberto De Filippis

direzione artistica: Rossella Iacovone

direzione organizzativa: Maria Andrulli

lighting designer: Carlo Iuorno

Musiche: Zelwer, Renè Aubry, Kronos Quartet

HERE AND NOT

interpretato da: Michal Mualem e Giannalberto De Filippis, Arabella Scalisi

Musiche: A. Simionescu, “Fifhts of Seven”, J. M. Zelwer, V. Capossela, Y.Tersenn

_____________________________________________



2 AGOSTO - performance itinerante

IN MET - REPLICA ITINERANTE

orario: 20.30

Musma - Museo della Scultura Contemporanea Matera - via San Giacomo a Matera

durata: 50 minuti

costo biglietto: 7€ - ridotto fino a 18 anni 4€

_____________________________________________



1 SETTEMBRE - spettacolo

D-ISTANTE - NUOVA PRODUZIONE

orario: 20.30

Abbazia Benedettina San Michele Arcangelo – Montescaglioso (MT)

(In caso di pioggia Palauditorium Karol Wojtyla a Montescaglioso)

costo biglietto: 7€ - ridotto fino a 18 anni 4€

durata: 50 minuti

regia/drammaturgia: Vania Cauzillo

coreografia: Marco Magrino/Rossella Iacovone

direzione artistica: Rossella Iacovone

direzione organizzativa: Maria Andrulli

lighting designer: Carlo Iuorno



Rossella Iacovone con la collaborazione di Vania Cauzillo, regista di teatro e documentarista, e il coreografo Marco Magrino, daranno vita a uno spettacolo nel quale concept principale è portare in scena l’emigrazione intesa più come fuga, partenza, riscoperta di un nuovo se. Al centro dello spettacolo intitolato “D-ISTANTE” ci saranno danzatori lucani che vanno via e tornano nella terra d’origine richiamati dal suono ancestrale degli odori e dei rumori della propria terra madre, sensibilizzando il tema della fuga dalla Basilicata dei cervelli, dei sogni di ragazzi che non sanno come realizzare

_____________________________________________



5 SETTEMBRE - spettacolo

REVIVAL - NUOVA PRODUZIONE

San Brancato (PZ)

ingresso libero

orario: 20.30

durata: 50 minuti

autore/coreografie: Rossella Iacovone

direzione organizzativa: Maria Andrulli

lighting designer: Carlo Iuorno

video a cura di: Sergio Andriulli

in collaborazione con ASS. TOLBA’

_____________________________________________



10 SETTEMBRE - replica

REVIVAL - NUOVA PRODUZIONE

Ex Ospedale San Rocco (MT)

costo biglietto: 7€ - ridotto fino a 18 anni 4€

orario: 20.30

durata: 50 minuti



A chiusura del progetto “Metamorfosi del se”, lo spettacolo “Revival”, rappresenterà l’evoluzione dell’uomo mettendo a confronto popoli differenti, dalla nascita dell’uomo, “L’origine” (prima produzione della Compagnia Oltredanza) e l’approccio con le diverse tradizioni mitologiche e popolari, proseguendo con l’evoluzione delle stesse, per finire con il distacco/processo delle migrazioni.

Il lavoro partirà da laboratori, studi e ricerche insieme ai minori dell’Associazione Tolbà e vedrà l’unione, attraverso la performace, delle loro tradizioni con tradizioni e mitologie della nostra terra.

_____________________________________________



Il programma estivo Metamorfosi del sé si svolge:



CON IL PATROCINIO: Regione Basilicata - FSC Fondo per lo sviluppo e la coesione, Comune di Matera, Comune di Montescaglioso

IN COLLABORAZIONE CON: Polo Museale Regionale della Basilicata, Fondazione Matera - Basilicata 2019, Musma - Museo della scultura contemporanea Matera, Le Monacelle, Conservatorio statale di Musica Egidio Romualdo Duni – Materaelettrica, Associazione Tolbà.

MEDIA PARTNER: Consiglio Internazionale della danza (CID), Radio Radiosa, Sassi Live.

Main sponsor: Lion Service Srl – Peugeot, Lekkerland

Sponsor: Ilan, Caseificio Maggiore, La Calcestruzzidue, Di Cuia Angelo Gabriele, Ferroelettra.

SUPPORTER: Be Sound, Sport Village.







Tweet



archivio

ALTRE NEWS ALTRE NEWS 29/07/2019 - Teatro dei Calanchi apre con Odissea

Odissea, per la regia di Daniele Onorati, aprirà la programmazione 2019 di Teatro dei Calanchi. Il classico senza tempo attribuito ad Omero andrà in scena nella serata del primo agosto nel palcoscenico naturale dei calanchi di Pisticci.



Si tratta di un...-->continua 29/07/2019 - Mediterranean Contemporary Art Prize 2019

Si è concluso il Mediterranean Contemporary Art Prize 2019, la prima edizione del concorso d’arte a cadenza biennale che si è svolta dal 18 al 28 luglio presso il Castello di Lagopesole (Avigliano, Potenza).

La cerimonia di premiazione, alla presenza di u...-->continua 29/07/2019 - Rotondella:II edizione della “ diner en rouge”

Martedì 30 Luglio Rotondella si tingerà di rosso per la II Edizione della “Dîner en Rouge” organizzata dalla sezione Fidas Rotondella. Ai piedi della Torre Sanseverino, un pic nic glamour all’insegna della condivisione e della solidarietà. “Ci siamo ispirati a...-->continua 29/07/2019 - Terza edizione di “Festivalia - l’archeologia si racconta”

In occasione della III Edizione di “Festivalia - l’archeologia si racconta”, la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera dell'Università degli Studi della Basilicata in collaborazione con il Comune di Tito, il Comune di Satriano di Lucania, l'...-->continua E NEWS