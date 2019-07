Latronico: ad Agosto la quinta edizione ''la Festa del Monte Alpi'' 29/07/2019 Giunge alla quinta edizione la Festa del Monte Alpi. L’evento è come di consueto realizzato dall’Associazione XAlpiSud di Latronico. Quest’anno la manifestazione si terrà da venerdì 9 a domenica 11 Agosto in Località Arenara nel comune di Latronico alle pendici del Monte Alpi.



XAlpiSud è una associazione che propone le attività all’aria aperta e offre la possibilità di scoprire, imparare e condividere tutto ciò che i magnifici luoghi circondati dal Monte Alpi nascondono all’occhio pigro di chi non vuole immergersi nella natura. Le attività di XAlpiSud sono rivolte a tutta la famiglia, a chi pratica sport, a chi ama l’aria pulita.

Il programma dell’edizione 2019, inserito nel panorama dei coeventi dell’ente Parco Nazionale del Pollino, è realizzato anche grazie al contributo economico dell’Ente, e comprende tre giorni pieni, addirittura 72 ore di attività senza soste, di sport, eventi gastronomici e musica.

Il punto centrale della festa è naturalmente l’attività outdoor, il cui sviluppo e divulgazione è la mission principale dell’associazione. Dal venerdì mattina fino alla domenica sera sarà possibile noleggiare Mountain Bike e E-bike, prenotare lezioni di guida enduro in MTB, sfruttare la navetta per i trasferimenti per utilizzare i due principali percorsi di downhill del Monte Alpi: si può scegliere tra la traccia rossa che da “Piana Fiorita” (oltre 1.400 metri di altezza) porta in 6 adrenalinici Km alla location della festa oppure quella verde che da bosco “Malboschetto” arriva fino alla Pista Ciclabile di località Cerri (questo percorso è particolarmente adatto ai meno “competitivi”). Questa disciplina della MTB si effettua in discesa tra boschi, pietre e attraversamenti altamente spettacolari e si sta sempre di più affermando tra le attività sportive outdoor.

Sempre dal venerdì alla domenica saranno disponibili i voli biposto in parapendio che, cosa più unica che rara al sud, permettono di raggiungere i 3000 metri di altezza, e in mezz’ora di volo in completa sicurezza, accompagnati dall’istruttore, offrono un’esperienza indimenticabile e una visione panoramica senza eguali. Naturalmente la navetta di risalita sarà disponibile anche per i piloti di singolo.

Dal sabato mattina le attività si arricchiscono delle lezioni di nordic walking alle 8 di mattina, e delle attività di trekking accompagnati dalle guide ufficiali del Parco che porteranno fino al giardino dei Loricati, altro luogo d’incanto da cui ammirare il raro pino loricato da pochi metri di distanza. Il Monte Alpi è uno dei pochi siti al mondo in grado di offrire questo spettacolo. Come ogni anno inoltre ci sarà la possibilità di prenotare attività di equitazione (tour e lezione) e di battesimo della sella per i più piccoli e infine sia sabato che domenica saranno organizzati i tour alla scoperta del patrimonio culturale latronichese.

Per tutta la durata della manifestazione sarà attiva la cucina e il servizio bar con l’offerta dei più tipici piatti della tradizione culinaria locale e quest’anno raddoppia l’offerta musicale. Ai dj set che allieteranno il campo base dalle 16.30 alle 22.00 e dalle 23.30 fino al mattino si aggiunge un ulteriore carico di allegria

che sarà garantito dalle esibizioni della “Dirrupa Sound Band” il 9 agosto (ore 22.30) e degli “Amunì” il 10 agosto (ore 21.30).

La “Dirrupa Sound band” nasce a Chiaromonte ed è composta da un gruppo di ragazzi innamorati della propria terra e decisi a custodire i segreti di una tradizione musicale antica e culturale riadattandola però

in chiave moderna. Gli Amunì si caratterizzano per il mix dei loro ritmi che riescono a cogliere tutte le sfaccettature nel nostro Sud. Una risalita di note dalla Sicilia fino alla Calabria passando dalla Puglia per la Campania passando, dai tanti dimenticata, Basilicata, Con gli Amunì si ballano le atmosfere dell'Italia del Sud e si ascoltano le storie dei Briganti, degli Eretici, dei Poeti Maledetti e degli Eroi.



In occasione della festa saranno anche presentate, e testate sul campo, le prime carte della sentieristica latronichese realizzate con la fondamentale collaborazione di XAlpiSud, in questa carta vengono mappati tutti i sentieri segnati del territorio latronichese oltre che i principali punti di interesse per le attività outdoor. A tal proposito questa è la dichiarazione del presidente di XAlpiSud, Francesco Maturo: “Questa guida rappresenta un fondamentale strumento di promozione, ma anche di supporto per tutti i turisti che vorranno cimentarsi nelle nostre attività, ma anche per tutti coloro che vorranno visitare il nostro territorio in qualsiasi forma”.

Quest’anno la manifestazione, oltre che dei consueti contributi del Comune di Latronico e delle Terme Lucane fa parte degli eventi ufficiali promossi dal Parco Nazionale del Pollino mentre si ingrandisce sempre di più la rete di collaborazioni con le altre realtà outdoor dell’area sud della Basilicata.

Ai partner storici di XalpiSud, quali Pollino Adventures, Maratea Outdoor Sezione Equestre, Fly Maratea, La Meglio Gioventù e il Soccorso Alpino e Speleologico di Basilicata si aggiunge la Ciclofficina del Sirino. Le collaborazioni sempre crescenti sono alla base del successo di una manifestazione complessa nell’organizzazione e nella logistica come questa e inoltre le parole del presidente Maturo evidenziano l’importanza dell’unione delle forze anche come strumento di creazione di ricchezza nel territorio: “La collaborazione delle realtà locali è una componente cruciale per costruire un percorso di crescita che ci possa permettere di arrivare a definire la nuova filiera del turismo lento che noi vediamo come volano per lo sviluppo della nostra area”.



Tweet



archivio

ALTRE NEWS ALTRE NEWS 29/07/2019 - Agrifood e Chimica Verde, i driver per lo sviluppo dell’imprenditoria lucana

Disponibile il quarto numero della rivista “Knowledge Transfer Review" di T3 Innovation dedicato alla tecnologie, esperienze e metodologie proprie del settore Bioeconomia

Se fino ad oggi ci siamo convinti della validità del modello di economia lineare che, per funzionare...-->continua 29/07/2019 - A Viviana Fabbri il Premio Avis 'Rosa Maria Schiraldi'

Si è svolta a Senise la Festa della donna donatrice, promossa dalla sezione Avis senisese. Si tratta di un appuntamento ormai consolidato nel panorama degli eventi estivi di Avis Basilicata, che ha visto la partecipazione di numerose associazioni di Senise e d...-->continua 29/07/2019 - Latronico: ad Agosto la quinta edizione ''la Festa del Monte Alpi''

Giunge alla quinta edizione la Festa del Monte Alpi. L’evento è come di consueto realizzato dall’Associazione XAlpiSud di Latronico. Quest’anno la manifestazione si terrà da venerdì 9 a domenica 11 Agosto in Località Arenara nel comune di Latronico alle pendic...-->continua 28/07/2019 - A San Chirico Raparo due giorni di riflessione sui temi del dialogo intracultura

Il 29 e il 30 luglio a San Chirico Raparo l’Istituto Internazionale Jacques Maritain – istituto culturale che sin dalla sua fondazione nel 1974 si occupa di diritti umani, giustizia e pace – propone due giorni di riflessione sui temi del dialogo intraculturale...-->continua E NEWS