Definire e coordinare percorsi di orientamento, realizzati in collaborazione tra l’Università della Basilicata e l’Agenzia Regionale per il Lavoro e l’Apprendimento Basilicata (ARLAB): è quanto previsto in un protocollo d’intesa firmato a Potenza, nella sede dell’Ateneo lucano, dalla Rettrice dell’Unibas, Aurelia Sole, e dal Direttore Generale dell’ARLAB, Antonio Severino Fiore. Durante l’incontro è stato “condiviso l’obiettivo di offrire agli studenti delle scuole superiori un supporto di orientamento al percorso universitario e ai laureati un servizio teso a favorire la ricerca e l’inserimento nel mondo del lavoro”. Unibas e Arlab “concorderanno luoghi e tempi di attuazione delle attività che saranno programmate condividendo le buone pratiche, frutto di esperienze maturate da ciascuna, in tema di orientamento in entrata e in uscita”.

Per le finalità condivise, potranno essere costituiti appositi gruppi di lavoro coordinati, per l’Università, dalla prof.ssa Giovanna Rizzo, Direttrice del Centro di Ateneo Orientamento Studenti, e per l’ARLAB dalla sua Dirigente dott.ssa Maria Rosaria Sabia. “Oggi è più che mai importante – ha affermato la Rettrice – attuare forme di collaborazione e di interazione con le istituzioni del territorio, come l’ARLAB, ente strumentale della Regione Basilicata, che operano nel settore dell’orientamento allo studio e al lavoro, per aiutare i nostri studenti nella fase della scelta universitaria sia per accompagnarli verso il mondo del lavoro, cercando di sostenerli nella formazione anche attraverso lo sviluppo di competenze trasversali e di informazioni e strumenti utili per affrontare i diversi contesti lavorativi”. Questo protocollo d’intesa rientra in un quadro più generale di relazioni con soggetti istituzionali, regionali e nazionali, operanti nel campo dell’orientamento. L’Università, nel corso dell’anno accademico 2019/2020, avrà modo di porre in essere, oltre al consueto Open Day, altre iniziative tra cui il Placement Day, nei quali l’ARLAB avrà la possibilità di svolgere un ruolo rilevante mettendo in campo proposte e iniziative proprie. Dal canto suo, ARLAB ha proposto la collaborazione con l’Unibas per la realizzazione di attività, quali la Fiera del Lavoro Itinerante per la Basilicata e di quelle contenute nel Piano ARLAB 2019, per favorire occasioni di incontro con i nostri giovani. Il Direttore dell’ARLAB – nel ringraziare l’Università per la preziosa opportunità che viene offerta all’Agenzia di collaborare alla realizzazione di progetti che investono i temi dell’orientamento, della formazione e del lavoro dei giovani della Basilicata -, ha ribadito la necessità di operare congiuntamente con lo scopo di costruire un organico sistema regionale di orientamento, capace di dare efficacia ed organicità agli interventi ed alle politiche promossi nei sistemi del lavoro, della formazione e dell’istruzione.