Sarà di nuovo in musica il sogno di mezza estate di Sant'Arcangelo. Torna, infatti, per il secondo anno consecutivo il ‘Torretta Festival’, un appuntamento con i talenti della musica promosso dall'amministrazione comunale di Sant'Arcangelo, in particolare dall'assessorato alla cultura, assieme alla Pro loco, alla fondazione Progetto Musica Basilicata e all’istituto musicale ‘G.M. Trabaci’.

Torretta Festival è un appuntamento ormai consolidato nel panorama degli eventi estivi lucani, tra quelli dedicati alla grande musica d'autore ed anche quest’anno, come la prima edizione targata 2018, arriverà a cavallo tra luglio e agosto.

Anche quest’anno il programma è impreziosito dall’ampia partecipazione di tanti musicisti. Tra questi il pianista Maurizio Mastrini chiamato il “pianista che suona al contrario”: partendo dall’ultima nota dello spartito per arrivare alla prima nota. Ancora: il soprano Miliha Dobaj, il direttore della New orchestra from Montenegro Paolo Scibilia; il Jazz Quartet di Badrya Razem, Antonio Laviero, Nuncio Laviero e Nico Grimaldi; le note della chitarra classica di Enrique Munoz; l’ensamble delle Arpe di Viggiano; la pianista Chantal Balestri.

Insomma, dal 28 luglio al 1 agosto, ogni sera, lo spettatore potrà fare un viaggio nel mondo variegato della musica d’autore e, attraverso di essa, potrà compiere un vero e proprio viaggio intorno al mondo.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21.30 e si svolgeranno tra il centro storico di Sant’Arcangelo e il suggestivo complesso di Santa Maria dell’Orsoleo.

Per informazioni è possibile visitare il sito istituzionale del comune di Sant’Arcangelo www.torrettafestival.com