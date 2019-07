E’ prevista per martedì 23 luglio alle ore 18.00 a Palazzo Materi in corso Umbeto I la conferenza stampa di presentazione del progetto “Grassano Capitale per un Giorno” coprodotto dal Comune di Grassano con Fondazione Matera Basilicata 2019 per Capitale per un Giorno .

Saranno presenti:

Il sindaco di Grassano, Filippo Luberto

Il Presidente della Fondazione Matera Basilicata 2019, Salvatore Adduce

Il Segretario generale della Fondazione Matera Basilicata 2019, Giovanni Oliva

Il presidente della Crassanum, Alberto Garamabone

Il presidente di Vox Populi, Giovanni Siggillino

“ Una sfida culturale di promozione delle peculiarità del nostro paese” ha spiegato Filippo Luberto a nome dell’Amministrazione Comunale “ che, grazie al progetto dedicato ai Comuni lucani nell’ambito del programma di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, darà la possibilità a molti studiosi e turisti di approfondire la cultura e le tradizioni di Grassano. Abbiamo scelto come location per la conferenza stampa l’antico Palazzo settecentesco della Famiglia Materi di proprietà del Comune che al suo interno, oltre al Presepe Monumentale, conserva l’allestimento delle stanze di questa famiglia Borghese che tanto ha fatto, grazie all’opera dell’Onorevole Francesco Paolo Materi, in termini di innovazioni agricole per l’intera Basilicata all’inizio del secolo scorso ”.