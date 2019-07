Passaggio di testimone al Rotary Senise Sinnia. Calderaro nuovo presidente 18/07/2019 Si è svolta ieri pomeriggio la cerimonia del passaggio del martelletto nella splendida cornice dell’agriturismo masseria l’Olivia Casata del Lago a Senise,nuovo presidente per l’anno 2019 del Rotary Club Senise Sinnia è l’imprenditore Francesco Calderaro.

Una giornata importante impreziosita dalla visita del nuovo governatore del distretto Rotary 2120 Sergio Sernia.

Il presidente uscente past president Paolo Popiaha commentato: siamo uno strumento al servizio di progetti piu’ grandi di noi, obiettivo principale del mio service è stato quello di accendere i riflettori sulla Basilicata,sul turismo esperenziale per far conoscere nuovi luoghi e piccoli club poco conosciuti, il fenomeno dell’emigrazione è ancora attuale non dobbiamo negarlo, i nostri giovani continuano ad andare via in cerca di un futuro migliore.

Molte volte utilizzo delle metafore per parlare dei nostri territori, mi piace definirmi un “archipoeta”, la Rabatana è un luogo del cuore, molti anni fa coltivando il sogno di mio padre ho ristrutturato un luogo storico rendendolo nuovamente accessibile, è un esempio nel quale credere, la Rabatana è un luogo dell’anima che pulsa e vuole rivivere, proprio oggi ho partecipato ad un incontro per la valorizzazione delle Rabatane Lucane, il tema del turismo si ripercuote sulle politiche nazionali ed internazionali, ci vuole molto tempo e pazienza per entrare nei luoghi dell’anima e riscoprirli.

Importanti come service sia il tema delle aree interne da valorizzare attraverso il turismo ed anche il tema dell’acqua, il nostro club ha già individuato le linee guida da seguire.

Presidente Francesco Calderaro:

Saluto il governatore nel giorno del passaggio del martelletto, vi ringrazio per la numerosa presenza, per la formazione scolastica culturale e formativa preferisco fare e rimboccarmi le maniche, essere presidente di un club rotary da una forte emozione è un impegno qualificante è un impegno verso voi tutti e verso il club internazionale, la vivo come esperienza di servizio non come vanto, Mark Maloney presidente del club Rotary International ha usato nel suo slogan tre parole: il rotary connette il mondo, l’enfasi principale è di far crescere il rotary per far aumentare il numero nei nostri soci e per poter realizzare piu’ progetti, le connessioni sono al centro del rotary, attraverso le nostre differenze ci connette con altre persone, con opportunità professionali e con persone che hanno bisogno del nostro aiuto, in un mondo sempre piu’ diviso il rotary ci unisce, siamo qui perché siamo stati invitati ed abbiamo scelto di fare parte di questa famiglia, possiamo fare due scelte,essere soci del club partecipando alle riunioni ogni 15 giorni, oppure essere rotariano che significa essere responsabile delle nostre comunità, fare quello che è giusto non quello che è facile, ognuno di noi è qui per contribuire, questa è la differenza del rotary.

Governatore Sergio Sernia:

Frequentare i distretti è importante, è bello veder partecipare anche i familiari, auspico che possano aumentare i soci in tutti i club, amo la Basilicata, ho fatto anche degli sport come il Volo dell’Angelo alle dolomiti Lucane,il presidente Maloney è una persona molto pratica ed alla mano, a San Diego per il corso di governatore gli ho detto perché non vieni in Puglia e Basilicata?, l’anno prossimo puo’ darsi che venga a farci visita.

Ho sentito anche novità sui social network, credo molto nei social network, è attiva la nostra pagina Facebook ed il nuovo sito del distretto 2120, spero che possiate collaborare attivamente anche inviando articoli, il collare è una cosa bellissima, leggerissima se si fa con entusiasmo, il Ryla è il progetto di successo per i giovani si svolge ogni anno alla fine di marzo, spero che ogni club possa indicare due ragazzi meritevoli, i giovani sono importanti, abbiamo ridotto il gap degli scambi culturali, non soltanto scambi estivi ma anche scambi a lungo termine.

E’ importante anche relazionarsi con l’estero siccome mi è congeniale parlare bene inglese e spagnolo ho già attivato diverse collaborazioni, una con il presidente del rotary club della Grecia un global grant:forniremo due ecografi per le isole minori delle Cicladi, lui ricambierà con un global grant sulla colletta alimentare (economia circolare).

Importante anche il tema della formazione il mio istruttore distrettuale è Gianni Lanzilotti già Governatore del Distretto 2120, a lui ho affidato questo percorso.

Le eccellenze scolastiche sono progetti sempre in crescita in tutti i Club,importante il tema dell’Autismo.

Il 1 luglio tutti i governatori italiani depongono la corona all’altare della patria, quest’anno eravamo tutti e 13 presenti per la prima volta e siamo saliti mano nella mano a dimostrazione dell’unione del Rotary.

In conclusione la moglie del governatore Mariagrazia Jannuzzi, già Presidente dell’Inner Wheel di Trani,ha illustrato i suoi service, in modo particolare il tema dell’Autismo, la legge dopo di noi, gli aiuti che si possono dare a questi ragazzi speciali, la volontà di costruire una struttura che possa aiutare questi ragazzi a vivere nel sociale insieme a tutti gli altri, ed il tema della disabilità con l’aiuto alla cooperativa il Trifoglio di Andria che permette ai disabili di fare attività sportive e culturali, con il nostro aiuto diamo una mano a questi ragazzi per vivere in un mondo migliore.







