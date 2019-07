ASD OLTREDANZA - Al via da domani la stagione estiva con Metamorfosi del sé 16/07/2019 Dal 17 luglio al 30 settembre 2019, spettacoli e performance di danza contemporanea a Matera, Montescaglioso e San Brancato.

In calendario cinque nuove produzioni con la collaborazione di danzatori, coreografi e registi lucani e internazionali.



Cinque nuove produzioni che si giovano di importanti collaborazioni artistiche con coreografi internazionali e registi, scenografi, costumisti interazionali, residenze artistiche e conferenze.

E’ questa la cifra della stagione estiva Metamorfosi del sé, organizzata e promossa da ASD OLTREDANZA - progetti in movimento di Matera.

Sei date, in programma dal 17 luglio al 30 settembre 2019, che sono un invito al pubblico a conoscere il mondo della danza contemporanea.

Il primo appuntamento, in calendario domani mercoledì 17 luglio, vede protagonisti i due coreografi Michal Mualem e Giannalberto de Filippis che in questi giorni stanno svolgendo presso l’ASD OLTREDANZA una residenza artistica. Muale e de Filippis incontreranno il pubblico a Le Monacelle per una conferenza/dialogo sulla loro esperienza di danzatori , coreografi e di insegnanti fra l’Italia e il panorama internazionale.

L’incontro sarà l’occasione anche per presentare tre delle nuove produzioni dell’ASD OLTREDANZA: IN-MET, IN BETWEEN e HERE AND NOT. Performance di danza coreografate da Michal Mualem e Giannalberto de Filippis e la direzione artistica di Rossella Iacovone.

Lo spettacolo IN-MET, in programma martedì 30 luglio sulla Terrazza di Palazzo Lanfranchi a Matera (in caso di pioggia, lo spettacolo si terrà mercoledì 31 luglio Terrazza de Le Monacelle sempre a Matera), vede danzare gli allievi della residenza artistica tenuta da Mualem e de Filippis su musiche originali composte e eseguite dal collettivo MaterElettrica della Scuola di Musica Elettronica e Applicata del Conservatorio “Egidio Romualdo Duni” di Matera. Con inizio alle 20,30, la performance avrà durata di 50 minuti e presenterà un lavoro d’indagine sull’identità, sul cambiamento, sulla possibilità di farlo senza perdersi, sulle cicatrici che scrivono, in parte, chi siamo e perché siamo arrivati fin qui.

Sempre il 30 luglio, con inizio alle 21,30, i due coreografi Michal Mualem e Giannalberto de Filippis saranno i protagonisti due due distinti momenti di danza: IN BETWEEN e in trio con Arabella Scalisi HERE AND NOT. In Between racconta ciò che accade all'interno della relazione di una giovane coppia, i giochi, la continua ricerca reciproca, il continuo camminare insieme, sostenersi e intrecciarsi. Here and not esplora il contrasto fra stabilità e sicurezza con la provvisorietà e l’ignoto, vivendo con il costante sentimento di “mancanza”, di “incompletezza” in ogni momento.

Il 2 agosto, IN-MET sarà replicato in forma itinerante nelle sale e negli ipogei del Musma, il Museo della scultura contemporanea di Matera.

L’emigrazione, intesa più come fuga, partenza, riscoperta di un nuovo sé, sarà al centro dello spettacolo D-ISTANTE che si terrà, domenica 1 settembre con inizio alle 20,30, nell’Abbazia di San Michele Arcangelo a Montescaglioso. Danzatori lucani, su coreografie di Marco Magrino e Rossella Iacovone e drammaturgia di Vania Cauzillo, interpreteranno il tema dell’emigrazione e del ritorno alla terra d’origine.

L’ultimo degli appuntamenti della stagione estiva di ASD OLTREDANZA, dal titolo REVIVAL si terrà in prima a San Brancato di Sant’Arcangelo, in provincia di Potenza il 5 settembre e in replica a Matera il 10 settembre nell’Ex ospedale di San Rocco. Su coreografie di Rossella Iacovone e con la collaborazione dell’associazione Tolbà, lo spettacolo “Revival”, rappresenterà l’evoluzione dell’uomo. Mettendo a confronto popoli differenti, diverse tradizioni e mitologie, fino al distacco/processo delle migrazioni.

“Abbiamo realizzato questa rassegna estiva grazie al finanziamento ottenuto dalla Regione Basilicata nell’ambito del Piano Regionale dello Spettacolo 2018 - afferma Rossella Iacovone, direttore artistico di ASD OLTREDANZA - oltre alla Regione, abbiamo altre istituzioni al nostro fianco, come i Comuni di Matera e Montescaglioso, il Polo Museale Regionale della Basilicata, Il Conservatorio Duni di Matera e la Fondazione Matera - Basilicata 2019. Oltre ai partner istituzionali, la stagione estiva ha il sostegno di sponsor e partner privati. Per realtà giovani come la nostra associazione, avere la fiducia di Enti e privati è motivo di orgoglio e di sprone a impegnarci sempre più per promuovere la danza in Basilicata. Un lavoro, il nostro, che conta sull’apporto creativo e di esperienza di professionisti sia lucani come il coreografo e danzatore Marco Magrino e la regista Vania Cauzillo che internazionali come i due coreografi Mualem e de Filippis. Collaborazioni che ci consentono di crescere e di offrire al pubblico esperienze di partecipazione sempre più complete”.



Programma dal 17 luglio al 30 settembre 2019:



17 LUGLIO – conferenza:

LINGUAGGI CONTEMPORANEI E APPROCCI COREOGRAFICI

con Michal Mualem e Giannalberto de Filippis

orario 18.30 - INGRESSO LIBERO

Sala Conferenze de Le Monacelle – via Riscatto a Matera

Testimonianza degli artisti nella loro esperienza di danzatori , coreografi e di insegnanti fra l’ Italia e il panorama internazionale.

_____________________________________________



30 LUGLIO - performance

IN MET - NUOVA PRODUZIONE

Ingresso con passaporto MATERA 2019

orario: 20.30

Terrazza di Palazzo Lanfranchi - piazza Pascoli a Matera

(in caso di pioggia 31 luglio Terrazza de Le Monacelle in via Riscatto a Matera)

durata: 50 minuti

coreografie¬: Michal Mualem e Giannalberto De Filippis

direzione artistica: Rossella Iacovone

direzione organizzativa: Maria Andrulli

assistente regia: Simona Colucci

costumi ed elementi scenografie: Adriana Perez Cordero, Serena Di Lecce

lighting designer: Carlo Iuorno

video a cura di: Sergio Andriulli

Rossella Iacovone insieme ai coreografi Giannalberto de Filippis e Michal Mualem uniranno stili, tecniche di insegnamento e generi diversi per la residenza artistica che si terrà a Matera e che darà origine allo spettacolo “IN-MET” che appartiene al concept ”METAMORFOSI DEL SÉ”. Il lavoro indaga il cambiamento, la possibilità di farlo senza perdersi, indaga i segni che ci caratterizzano, le cicatrici che scrivono, in parte, chi siamo e perché siamo arrivati fin qui. Dobbiamo “spogliarci” di qualcosa per andare avanti? Per proseguire nel nostro cammino? La nostra identità è scolpita in bianco e nero oppure nasconde tinte fuse insieme che si mescolano, evolvono, competono combattono fra loro per definire chi siamo?

_____________________________________________



30 LUGLIO - performance

IN BETWEEN / HERE AND NOT- NUOVA PRODUZIONE

Ingresso con passaporto MATERA 2019

orario: 21.30

Terrazza di Palazzo Lanfranchi - piazza Pascoli a Matera

(in caso di pioggia 31 luglio Terrazza de Le Monacelle in via Riscatto a Matera)

durata: 50 minuti

IN BETWEEN

danza e coreograa: Michal Mualem e Giannalberto De Filippis

direzione artistica: Rossella Iacovone

direzione organizzativa: Maria Andrulli

lighting designer: Carlo Iuorno

Musiche: Zelwer, Renè Aubry, Kronos Quartet

HERE AND NOT

interpretato da: Michal Mualem e Giannalberto De Filippis, Arabella Scalisi

Musiche: A. Simionescu, “Fifhts of Seven”, J. M. Zelwer, V. Capossela, Y.Tersenn

_____________________________________________



2 AGOSTO - performance itinerante

IN MET - REPLICA ITINERANTE

orario: 20.30

Musma - Museo della Scultura Contemporanea Matera - via San Giacomo a Matera

durata: 50 minuti

costo biglietto: 7€ - ridotto fino a 18 anni 4€

_____________________________________________



1 SETTEMBRE - spettacolo

D-ISTANTE - NUOVA PRODUZIONE

orario: 20.30

Abbazia Benedettina San Michele Arcangelo – Montescaglioso (MT)

(In caso di pioggia Palauditorium Karol Wojtyla a Montescaglioso)

costo biglietto: 7€ - ridotto fino a 18 anni 4€

durata: 50 minuti

regia/drammaturgia: Vania Cauzillo

coreografia: Marco Magrino/Rossella Iacovone

direzione artistica: Rossella Iacovone

direzione organizzativa: Maria Andrulli

lighting designer: Carlo Iuorno



Rossella Iacovone con la collaborazione di Vania Cauzillo, regista di teatro e documentarista, e il coreografo Marco Magrino, daranno vita a uno spettacolo nel quale concept principale è portare in scena l’emigrazione intesa più come fuga, partenza, riscoperta di un nuovo se. Al centro dello spettacolo intitolato “D-ISTANTE” ci saranno danzatori lucani che vanno via e tornano nella terra d’origine richiamati dal suono ancestrale degli odori e dei rumori della propria terra madre, sensibilizzando il tema della fuga dalla Basilicata dei cervelli, dei sogni di ragazzi che non sanno come realizzare

_____________________________________________



5 SETTEMBRE - spettacolo

REVIVAL - NUOVA PRODUZIONE

San Brancato (PZ)

ingresso libero

orario: 20.30

durata: 50 minuti

autore/coreografie: Rossella Iacovone

direzione organizzativa: Maria Andrulli

lighting designer: Carlo Iuorno

video a cura di: Sergio Andriulli

in collaborazione con ASS. TOLBA’

_____________________________________________



10 SETTEMBRE - replica

REVIVAL - NUOVA PRODUZIONE

Ex Ospedale San Rocco (MT)

costo biglietto: 7€ - ridotto fino a 18 anni 4€

orario: 20.30

durata: 50 minuti



A chiusura del progetto “Metamorfosi del se”, lo spettacolo “Revival”, rappresenterà l’evoluzione dell’uomo mettendo a confronto popoli differenti, dalla nascita dell’uomo, “L’origine” (prima produzione della Compagnia Oltredanza) e l’approccio con le diverse tradizioni mitologiche e popolari, proseguendo con l’evoluzione delle stesse, per finire con il distacco/processo delle migrazioni.

Il lavoro partirà da laboratori, studi e ricerche insieme ai minori dell’Associazione Tolbà e vedrà l’unione, attraverso la performace, delle loro tradizioni con tradizioni e mitologie della nostra terra.

_____________________________________________









Il programma estivo Metamorfosi del sé si svolge:



CON IL PATROCINIO: Regione Basilicata - FSC Fondo per lo sviluppo e la coesione, Comune di Matera, Comune di Montescaglioso

IN COLLABORAZIONE CON: Polo Museale Regionale della Basilicata, Fondazione Matera - Basilicata 2019, Musma - Museo della scultura contemporanea Matera, Le Monacelle, Conservatorio statale di Musica Egidio Romualdo Duni – Materaelettrica, Associazione Tolbà.

MEDIA PARTNER: Consiglio Internazionale della danza (CID), Radio Radiosa, Sassi Live.

Main sponsor: Lion Service Srl – Peugeot, Lekkerland

Sponsor: Ilan, Caseificio Maggiore, La Calcestruzzidue, Di Cuia Angelo Gabriele, Ferroelettra.

SUPPORTER: Be Sound, Sport Village.







