|Aggredito da un toro nellazienda agricola, muore agricoltore di 57 anni nel Potentino
5/03/2026
Un tragico incidente sul lavoro si è verificato nelle campagne di Filiano, nel Potentino, dove un agricoltore di 57 anni ha perso la vita dopo essere stato aggredito da un toro. La vittima è Leonardo Guglielmi, titolare di un’azienda agricola della zona. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato colpito dall’animale mentre stava cercando di farlo rientrare all’interno dell’azienda. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, ma per il 57enne non c’è stato nulla da fare.
Sull’accaduto indagano i Arma dei Carabinieri, che stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell’incidente.
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua