Un tragico incidente sul lavoro si è verificato nelle campagne di Filiano, nel Potentino, dove un agricoltore di 57 anni ha perso la vita dopo essere stato aggredito da un toro. La vittima è Leonardo Guglielmi, titolare di un’azienda agricola della zona. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato colpito dall’animale mentre stava cercando di farlo rientrare all’interno dell’azienda. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, ma per il 57enne non c’è stato nulla da fare.

Sull’accaduto indagano i Arma dei Carabinieri, che stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell’incidente.