Si è svolto ieri a Potenza l’interrogatorio di Mario Araneo, ex segretario del presidente della Regione Vito Bardi, nel processo “Sanitopoli e mala politica”, che vede imputati Bardi e quattro assessori del 2020: Francesco Fanelli, Franco Cupparo, Rocco Leone e Gianni Rosa. Araneo,come riporta la TgR Basilicata, assistito dall’avvocato Antonello Coppola, ha dichiarato che il taglio dei fondi all’ospedale San Carlo era finalizzato a costringere alle dimissioni l’allora direttore generale Massimo Barresi, sgradito all’ex assessore Leone. Ha raccontato un clima pesante, con offese e pressioni politiche quotidiane, e ha riferito anche minacce ricevute tramite collaboratori di Francesco Piro. Il processo proseguirà con la prossima udienza tra marzo e aprile.

