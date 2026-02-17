|
|
|Sanitopoli a Potenza: Araneo conferma, taglio fondi al San Carlo per cacciare il dg Barresi
17/02/2026
Si è svolto ieri a Potenza l’interrogatorio di Mario Araneo, ex segretario del presidente della Regione Vito Bardi, nel processo “Sanitopoli e mala politica”, che vede imputati Bardi e quattro assessori del 2020: Francesco Fanelli, Franco Cupparo, Rocco Leone e Gianni Rosa. Araneo,come riporta la TgR Basilicata, assistito dall’avvocato Antonello Coppola, ha dichiarato che il taglio dei fondi all’ospedale San Carlo era finalizzato a costringere alle dimissioni l’allora direttore generale Massimo Barresi, sgradito all’ex assessore Leone. Ha raccontato un clima pesante, con offese e pressioni politiche quotidiane, e ha riferito anche minacce ricevute tramite collaboratori di Francesco Piro. Il processo proseguirà con la prossima udienza tra marzo e aprile.
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua