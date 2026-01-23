Nella giornata del 22 gennaio 2026, a Potenza, è stato sottoscritto un protocollo di collaborazione tra la Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Potenza e il Corecom Basilicata, finalizzato alla promozione di iniziative rivolte ai minori. L’accordo ha l’obiettivo di prevenire il fenomeno del cyberbullismo, contrastare i rischi connessi all’uso del web e fornire agli studenti strumenti conoscitivi adeguati per un utilizzo consapevole e sicuro delle tecnologie informatiche nella vita quotidiana.

Ulteriori finalità della collaborazione riguardano la diffusione della cultura della legalità e la promozione di progetti educativi presso le istituzioni scolastiche della Regione Basilicata, con particolare riferimento alle tematiche della cyber-sicurezza, dell’uso responsabile delle tecnologie digitali e dei social media.

Nell’ambito di tale contesto collaborativo, le parti si impegnano a realizzare attività di informazione, formazione e prevenzione dei rischi della rete e di contrasto al cyberbullismo nel corso degli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, a favore di studenti e docenti degli istituti scolastici della Regione Basilicata.

Le iniziative potranno inoltre essere svolte presso strutture che, per il ruolo sociale rivestito, abbiano un interesse primario nella diffusione della cultura della legalità, secondo obiettivi concordati preventivamente e congiuntamente tra le parti.