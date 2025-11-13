HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Basilicata: nuove procedure semplificate per la Valutazione di Incidenza Ambientale

13/11/2025



La Regione Basilicata accelera sulla semplificazione delle procedure ambientali per coniugare sviluppo sostenibile e tutela della biodiversità. Lunedì 17 novembre, a Potenza, si terrà un Incontro tecnico-operativo sulla Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA), dedicato a Comuni e tecnici che operano sui 58 siti della Rete Natura 2000. La Regione ha introdotto le ‘prevalutazioni’ per specifiche categorie di intervento, semplificando l’iter: non sarà più necessario produrre una VIncA completa se il progetto rientra nelle categorie già valutate. All’incontro parteciperanno rappresentanti regionali e dei Parchi, insieme agli esperti che illustreranno le nuove procedure operative.
La Regione Basilicata accelera sulla semplificazione delle procedure ambientali per conciliare sviluppo sostenibile e tutela della biodiversità. In questo contesto, la Direzione generale dell’Ambiente, Energia e Tutela del Territorio, Ufficio Compatibilità Ambientale, ha organizzato un Incontro tecnico – operativo sulla semplificazione delle procedure ambientali (Valutazione di Incidenza Ambientale), che si terrà lunedì 17 novembre prossimo, dalle ore 9:30, presso la Sala Inguscio in via Verrastro a Potenza.
Il seminario è dedicato alla presentazione delle nuove procedure semplificate per la Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA), lo strumento attraverso il quale si valutano gli effetti di programmi, progetti o interventi sui 58 siti lucani della Rete Natura 2000. L’obiettivo principale dell'incontro è informativo e formativo e si rivolge in particolare ai Comuni ricadenti nei siti tutelati e ai tecnici redattori degli screening e degli Studi di Incidenza Ambientale. La Regione Basilicata, nel rispetto delle Linee Guida Nazionali per la VIncA, ha messo a punto le ‘prevalutazioni’ per specifiche categorie di intervento. Questo innovativo approccio semplifica notevolmente l'iter: per gli interventi rientranti in tali categorie, non sarà più necessario produrre una specifica istanza di VIncA, ma sarà sufficiente che il tecnico attesti la conformità del progetto a quanto già prevalutato dalla Regione.
L'iniziativa segue una fase di intensa concertazione con gli Enti Gestori dei siti (Parchi Nazionali e Regionali, Province, Carabinieri Forestali) e con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Parteciperanno all’incontro l’assessore all’Ambiente e alla Transizione energetica, Laura Mongiello, il direttore generale della Direzione dell’Ambiente, Energia e Tutela del Territorio, Canio Santarsiero, la dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale, Maria Carmela Bruno, la responsabile dell’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura, Antonella Logiurato, e il funzionario dell'Ufficio Compatibilità Ambientale Vincenzo Salomita. L'illustrazione delle categorie di interventi prevalutati sarà a cura del gruppo di lavoro composto da Tommaso Claps, Ivan Rossino e Maria Ruggiero.




