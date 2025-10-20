HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Stellantis, la nuova Alfa Romeo Tonale sarà prodotta a Melfi: svolta per lo stabilimento lucano

20/10/2025



Svolta importante per lo stabilimento Stellantis di Melfi: secondo fonti vicine al dossier citate da TGR Basilicata, la produzione dell’Alfa Romeo Tonale verrà trasferita da Pomigliano d’Arco al sito lucano, con avvio previsto nel 2027. Il modello sarà costruito sulla piattaforma STLA Medium, la stessa utilizzata per la nuova Jeep Compass, la Lancia Gamma e la DS7, consolidando Melfi come polo produttivo del pianale medio di Stellantis. Domani a Torino l’amministratore delegato Antonio Filosa incontrerà i sindacati per illustrare i piani industriali, mentre martedì sarà in visita a Melfi per definire le ultime delibere produttive. Dopo l’uscita dell’ultima Jeep Renegade, simbolo di una stagione produttiva in calo, l’arrivo della Tonale e dei nuovi modelli riaccende la speranza di rilancio per i 4.600 dipendenti lucani. (Fonte: TGR Basilicata)




Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



