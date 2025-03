L’INPS ha reso noti i dati sull’Assegno Unico Universale nell’aggiornamento dell’Osservatorio Statistico, che copre il periodo da marzo 2022 a gennaio 2025. A gennaio 2025 in Basilicata, sono 51.691 i nuclei familiari che hanno beneficiato dell’assegno unico, per un totale di 82.231 figli e con un numero medio di figli per nucleo familiare richiedente di 1,6, in linea con la media italiana.

L’importo medio per figlio in Basilicata si attesta a 180 euro a fronte di un importo medio riferito al gruppo “SUD e Isole” di € 186.

Si ricorda che l'Assegno Unico Universale viene erogato, per il primo semestre 2025, dal 20 di ogni mese. Il pagamento della prima rata della prestazione avviene di norma nell’ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda. Nella stessa data viene accreditato anche l’importo delle rate spettanti nell’ipotesi in cui l’assegno sia stato oggetto di un conguaglio, a credito o a debito.

Inoltre, per i destinatari di primo pagamento dell’AUU, è disponibile, nell’area riservata MyInps, un servizio di video guida personalizzato con i dati della domanda che illustra ai nuovi richiedenti le tempistiche per il pagamento, i criteri per il calcolo dell’importo dell’AUU, comprese le eventuali maggiorazioni a cui i genitori possono avere diritto, in base alla composizione del nucleo familiare, e le modalità per variare le possibilità di pagamento nella domanda.

Nell’ambito dell’offerta di questa tipologia di servizi, si rammenta la possibilità, per gli utenti del sito INPS, di prestare il consenso a ricevere comunicazioni proattive dall’INPS, ovverosia a ricevere contenuti personalizzati e servizi in modalità proattiva. Per l’Assegno Unico, ad esempio, in occasione della nascita di un figlio, l’INPS procederà ad inviare ai genitori che hanno aderito alla proattività, una comunicazione via e-mail, invitandoli a presentare domanda per richiedere l’Assegno Unico Universale o integrare il beneficio già percepito per altri figli a carico.

Gli utenti, accedendo alla propria area MyINPS sul sito INPS, potranno cliccare su “Vai ai tuoi consensi”, prendere visione di tutte le informazioni relative ai servizi proattivi, nella sezione “Adesione ai servizi proattivi” e aderirvi cliccando su “Acconsento”.