Il progetto per la messa in produzione del pozzo petrolifero “Pergola 1” continua a far discutere. Dopo oltre un decennio di opposizioni e valutazioni, la Commissione Tecnica VIA-VAS ha espresso un doppio parere negativo, sancendo la non compatibilità ambientale dell’intervento. ENI S.p.A., di conseguenza, ha rinunciato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), portando alla sua archiviazione.

Tuttavia, voci provenienti da Confindustria e sindacati suggeriscono che la compagnia stia già lavorando per rilanciare il progetto. Tra i punti chiave vi sarebbero la revisione del piano, il superamento dei rilievi del MASE e la presentazione di un nuovo Studio di Impatto Ambientale. Il settore Oil & Gas viene ancora considerato strategico per l’economia lucana, nonostante le direttive internazionali sulla transizione energetica.

Per affrontare il tema, il Comitato “Blocchiamo il Pozzo Pergola 1” e altre associazioni organizzano un’assemblea pubblica il 21 marzo 2025 a Potenza. L’incontro vedrà la partecipazione di esponenti politici, ambientalisti e cittadini, con l’obiettivo di fare chiarezza sugli sviluppi futuri del progetto e sugli impatti ambientali e sociali che potrebbe comportare.