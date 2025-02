Si terrà mercoledì 19 febbraio prossimo a San Paolo Albanese alle ore 10,00 presso la sala consiliare del Comune, l’insediamento della Consulta Regionale Anci Piccoli Comuni, ad annunciarlo il Coordinatore della Consulta Regionale Anci Piccoli Comuni e Sindaco di Castelluccio Inferiore, Paolo Campanella. “Abbiamo scelto San Paolo Albanese per la prima riunione della Consulta Regionale Anci Piccoli Comuni, luogo simbolo delle piccole comunità locali in quanto il Comune con minore dimensione demografica della nostra regione”, ha continuato Paolo Campanella.

“Sarà l’occasione, anche in vista della riunione del Coordinamento Nazionale dei Piccoli Comuni Anci che si terrà il prossimo 20 febbraio, non solo per un insediamento simbolico ma soprattutto per iniziare un percorso condiviso di programmazione di attività ed iniziative di concerto con il coordinamento nazionale teso a valorizzare i piccoli comuni della nostra grande famiglia Anci” ha sostenuto Paolo Campanella.

“Torniamo a San Paolo Albanese lì dove tutto ha avuto inizio quando con legge regionale del 31 Gennaio 2002 n. 10 fu istituito il Fondo di Coesione Interna per i Piccoli Comuni fino a 2.500 abitanti, ha ricordato Gerardo Larocca Presidente Anci Basilicata e Sindaco di Brindisi di Montagna, per passare nel corso degli anni a 3.000 abitanti e infine trasformato in FUAL ( Fondo Unico Autonomie Locali) nel 2018 con la legge regionale n. 23”.

“Si tratta di una dotazione finanziaria indispensabile per i Piccoli Comuni ha continuato Larocca, utile per garantire il mantenimento ed il miglioramento dei servizi alle comunità amministrate. Auspichiamo, pur consapevoli delle difficoltà di bilancio, che vengano mantenuti gli impegni assunti e che in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione venga prevista la posta finanziaria garantita relativa all’annualità 2024, ha concluso Larocca”.