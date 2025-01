Oggi sciopero dei lavoratori metalmeccanici in occasione della mobilitazione nazionale lanciata da Fim, Fiom e Uilm contro lo stallo delle trattative per il rinnovo del contratto nazionale di categoria. I sindacati lucani comunicano adesioni vicine al 100 per cento nelle aziende metalmeccaniche della regione. In mattinata, una delegazione delle tre sigle sindacali ha consegnato un documento nella sede di Confindustria a Potenza. Un documento, è stato sottolineato dai segretari regionali Fim, Fiom e Uilm, Gerardo Evangelista, Giorgia Calamita e Marco Lomio, che riprende e rilancia le rivendicazioni contenute nella piattaforma approvata dai metalmeccanici. La delegazione di Fim, Fiom e Uilm ha espresso l’urgenza di riprendere il confronto sul rinnovo contrattuale, con particolare attenzione agli aumenti salariali, alle misure di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, alla riduzione e alla maggiore flessibilità degli orari di lavoro, alla tutela del lavoro negli appalti. Evangelista, Calamita e Lomio hanno ribadito infine la necessità di riprendere il confronto con Federmeccanica-Assistal con l’obiettivo di arrivare ad un accordo che sia in linea con le legittime aspettative dei lavoratori metalmeccanici.