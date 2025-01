Nel mese di dicembre 2024, l’INPS ha indetto concorsi per l’assunzione di funzionari sanitari, specialisti di aree psicologiche e sociali e professionisti legali. In Basilicata, i posti messi a bando sono: 1 per i funzionari sanitari, 9 per gli specialisti delle aree psicologiche e sociali e 1 per i professionisti legali di I livello.

Le date di scadenza per l’invio delle domande sono, rispettivamente: 16 gennaio 2025 per i funzionari sanitari; 22 gennaio 2025 per gli specialisti delle aree psicologiche e sociali; 27 gennaio 2025 per i professionisti legali. I requisiti di ammissione e ogni altra disposizione in merito alla procedura concorsuale sono contenuti nei relativi bandi, consultabili sul sito www.inps.it o al link https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2025.01.concorsi-per-sanitari-specialisti-aree-psicologiche-e-sociali-legali.html .

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, compilando il format di candidatura sul Portale del Reclutamento “InPA”.