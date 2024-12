Tutto confermato: le previsioni meteo annunciate nei giorni scorsi trovano conferma nei più recenti modelli climatici diffusi dagli esperti del clima. Su buona parte del territorio lucano si prevede un bianco Natale.

Già da oggi si assisterà a nevicate a quote importanti, ma domani l'impulso freddo dovrebbe portare neve anche a quote collinari, con la quota neve stimata tra i 600 ei 700 metri, ma che potrebbe verificarsi anche qualche fiocco a quote più basse a secondo la consistenza e l'intensità del fenomeno. Per il giorno di Natale sono attese nevicate sporadiche, seguite da una tregua di almeno due giorni.

I settori più colpiti dalla neve saranno la dorsale appenninica lucana, inclusa Potenza e provincia. Sul resto del territorio sono previste piogge. Le temperature oscilleranno con massime fino a 9°C e minime che scenderanno sotto lo zero.

Sempre secondo le previsioni, la neve cadrà copiosa a Potenza città e a Melfi, interessando tutta la dorsale appenninica. Anche Viggiano dovrebbe registrare moderati accumuli di neve.

Cumuli modesti sono attesi nei comuni del Pollino come Terranova di Pollino, Chiaromonte e San Severino Lucano. Sul versante occidentale, invece, nei centri urbani di Viggianello, Rotonda e Lauria, non dovrebbero formarsi accumuli significativi di neve.