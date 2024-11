Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, durante una visita a Castronuovo di Sant’Andrea, ha annunciato il finanziamento di 12,4 milioni di euro per interventi di consolidamento in un'area del comune, colpita da una vasta frana, che comprende via Roma e via Giardino. Questi fondi, destinati al dissesto idrogeologico e derivanti dall'accordo di coesione, rientrano nel piano Rendis, che assegna complessivamente 35 milioni di euro alla Basilicata. La frana di Castronuovo, verificatasi il 15 novembre 2021, aveva causato il crollo di un muro e di un tratto di strada in via Roma, rendendo pericolose diverse abitazioni. 13 famiglie, tra cui persone anziane e disabili, furono costrette a lasciare le proprie case e a rifugiarsi da parenti e amici.

Non molto tempo fa, i cittadini avevano inviato una lettera aperta alle istituzioni per sollecitare un intervento concreto, chiedendo che la vicenda non rimanesse irrisolta. La lettera era indirizzata ai vertici della Regione Basilicata, al Ministero, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, al sindaco e al Prefetto, con l'auspicio di sbloccare l’immobilismo che aveva caratterizzato la situazione.

