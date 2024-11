Ammodernare e mettere in sicurezza una strada non deve tradursi in un disagio o, peggio ancora, in un ipotetico danno per imprese agricole ed automobilisti, soprattutto con tempi così prolungati. E’ in sintesi la posizione del Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, in merito ai disagi lamentati a più riprese dagli agricoltori della zona compresa tra Pisticci e Bernalda, dove sono in corso i lavori di ammodernamento della statale 407 Basentana.

“La sicurezza viene prima di tutto – ha dichiarato Mancini – e, su questo, è superfluo ribadire l’importanza dei lavori appaltati da Anas per installare lo spartitraffico centrale. I lavori, però, devono essere celeri e soprattutto non portare a disagi per coloro che operano a ridosso della statale.

Mi riferisco agli agricoltori riunitisi nel Comitato Basentana 407, che hanno lamentato difficoltà e disagi nello svolgimento della propria attività perché spesso costretti a percorsi molto più lunghi e a problemi nell’accesso alle loro aziende. A questo si aggiungono i disagi per gli automobilisti che sarebbe stato meglio evitare per così lungo tempo.

A loro, ma in particolare agli agricoltori, va tutta la mia solidarietà: anche se la competenza non è della Provincia di Matera posso assicurare non solo la mia vicinanza al Comitato, ma anche che condivido le proposte alternative fatte ad Anas per alleviare i disagi. Scriverò all’assessore regionale Pepe per sensibilizzare un intervento più marcato della Regione Basilicata sulla questione”.