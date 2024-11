Un’indagine su presunti episodi di corruzione e assegnazioni pilotate scuote Acquedotto lucano spa e il sistema di manutenzione delle reti idriche della Basilicata. A darne notizia Il Quotidiano di Basilicata, a firma di Leo Amato. Come riporta il collega del quotidiano, nei prossimi giorni, 17 tra imprenditori e funzionari sono attesi davanti al gip Lucio Setola per interrogatori preliminari all'emissione di misure cautelari, richieste dal pm Elena Mazzilli. Gli indagati, chiamati a comparire il 6 novembre presso il Tribunale di Potenza, potranno fornire la loro versione per evitare arresti e interdizioni, ma potranno anche scegliere di non rispondere.

L’inchiesta, portata avanti dalla sezione pubblica amministrazione della squadra mobile di Potenza, riguarda presunti accordi tra imprenditori per aggiudicarsi i 17 lotti del servizio di manutenzione delle reti idriche e fognarie, per un valore complessivo di 43 milioni di euro. Gli inquirenti ipotizzano che questi accordi siano stati volti a evitare una concorrenza al ribasso tra le aziende. Emergerebbero inoltre episodi collaterali di corruzione, alcuni risalenti al 2018.

L’amministratore unico di Acquedotto lucano, Alfonso Andretta, non risulta tra gli indagati, mentre è sotto accusa un dirigente della società.