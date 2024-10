La Corte d'Appello di Potenza ha assolto due ex assessori, quattro ex consiglieri regionali lucani e un commercialista nell'inchiesta "Rimborsopoli bis" sulle spese del Consiglio regionale del 2009-2011, ribaltando le condanne di primo grado.

"Perché il fatto non costituisce reato", sono stati assolti gli ex assessori Rosa Gentile e Agatino Mancusi. Assolti anche gli ex consiglieri Nicola Pagliuca, Vincenzo Ruggiero, e Mario Venezia. Per un altro ex consigliere regionale, Vincenzo Viti, che in primo grado era stato condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione, la pena è stata rideterminata in due anni e quattro mesi di reclusione. Inoltre, per lo stesso Viti è stata revocata la pena accessoria della interdizione dei pubblici uffici. Assoluzione per il commercialista Ascanio Emanuele Turco.