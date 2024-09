In Basilicata, così come nel resto d'Italia, si sta vivendo una carenza di farmaci fondamentali per patologie come diabete, ipertensione e ipercolesterolemia. Un esempio è Ozempic, usato per il diabete ma richiesto anche per la perdita di peso, il cui utilizzo fuori indicazione ha complicato l'approvvigionamento per i pazienti cronici. Federfarma Basilicata, tramite il responsabile delle Aree Rurali Leonardo Mastrorocco, ha sottolineato che la mancanza di farmaci non è imputabile ai farmacisti, ma dipende da fattori produttivi ed economici legati alle aziende farmaceutiche. La carenza è aggravata da esportazioni all'estero e da una produzione spesso insufficiente rispetto alla domanda nazionale.

Mastrorocco ha spiegato che, nonostante gli sforzi per rifornire le farmacie, vi è un ritardo tra produzione e distribuzione che causa rotture di stock, aggravando la situazione per i pazienti, soprattutto nei piccoli centri. In questi contesti, il rapporto di fiducia tra farmacista e cittadino è spesso compromesso, con i farmacisti che subiscono pressioni e a volte aggressioni verbali.



“Prevalentemente in questo periodo sono mancanti alcuni farmaci per la cura del diabete ed in particolare gli iniettivi insulinici- ricorda il responsabile delle aree rurali di Federfarma Basilicata - che possono essere sostituiti da prodotti sottoforma di compresse. Questo accade anche per la semplice Tachipirina 1000 effervescente che nei depositi è introvabile ma che può essere sostituita con compresse, bustine o con l'equivalente. In tal caso la carenza non si avverte allo stesso modo in cui si può avvertire per un farmaco per patologia cronica".

“Proprio nelle scorse ore- aggiunge Mastrorocco- dalla Farmaceutica Territoriale è stata diffusa ai farmacisti una nota con cui si comunica la sostituzione di farmaci come Mimpara ed Exjade rispettivamente con Cinacalcet e Deferasinox, per tanto si chiede anche la collaborazione del cittadino nel comprendere la posizione del farmacista che è tenuto a rispettare le indicazioni terapeutiche degli specialisti ma anche le disposizioni che vengono impartite da organismi preposti come la farmaceutica territoriale o la stessa Aifa che è l'Agenzia Italiana del Farmaco sul cui sito web si può consultare l'elenco di tutte le carenze o le indisponibilità ed anche i sostituti farmaceutici per i trattamenti terapeutico alternativi e su base previsionale anche quando dovrebbe finire la carenza".