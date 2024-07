Dopo l’istituzione del tavolo permanente con gli enti preposti, stamattina con determinazione dirigenziale, il Consorzio di Bonifica è stato autorizzato all'attingimento dalle acque del Fiume Basento, in agro di San Basilio di Pisticci, per integrare l’irrigazione di circa 2 mila ettari ubicati nei distretti 'I' e 'II' in misura non superiore a 300 litri al secondo.

La Direzione generale all' Ambiente e alla Transizione energetica della Regione Basilicata precisa che l'attingimento dell'acqua del fiume è subordinato all’osservanza di alcune condizioni, tra cui la previsione di misurazione delle portate residue in alveo in una sezione posta a valle del punto di prelievo, da effettuarsi almeno una volta al mese ai fini della verifica del rispetto del deflusso minimo vitale; di limitare la derivazione ai soli periodi di effettiva necessità; il divieto di intaccare gli argini e le difese del corso d’acqua e il divieto di alterazione del corso d’acqua o del regime idraulico dello stesso con salvaguardia per le utenze esistenti ed eventuali diritti di terzi anteriormente acquisiti in termini di legge.

Per l'assessore regionale all' Ambiente e alla Transizione energetica, Laura Mongiello, “si tratta di un altro tassello importante per fronteggiare una crisi che coinvolge cittadini, intere comunità e il settore primario. Questo risultato è frutto di un lavoro di grande mediazione in concerto con uffici ed enti. È il segno di un grande gioco di squadra. Non lesineremo alcuno sforzo per mettere in sicurezza il nostro territorio e i settori produttivi coinvolti”.

“Si tratta, in ogni caso, di una misura straordinaria e temporanea nell'attesa di superare l'attuale criticità", conclude l'assessore Mongiello.