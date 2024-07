Il segretario generale Fillea Cgil Basilicata, Angelo Vaccaro, ha inviato una lettera aperta al presidente della Regione Basilicata Vito Bardi per rinnovare la richiesta di adottare, “con la sollecitudine imposta dall’imprescindibile dovere di tutelare la salute dei lavoratori – è scritto nella lettera – un’ ordinanza di divieto di attività lavorativa all’aperto, nei cantieri edili e dei settori affini, in condizioni di prolungata esposizione al sole. Le facciamo rilevare solo a titolo semplificativo – ha sottolineato Vaccaro - che già a partire da ieri, per oggi e i prossimi giorni, nella stragrande maggioranza delle località della nostra regione, le previsioni del sito www.worklimate.it segnalavano un livello di rischio “alto” per un lavoratore sano, esposto al sole alle ore 12,00 e impegnato in una attività fisica intensa. Non ci stancheremo mai di evidenziare, infatti, che il caldo estremo è causa non solo di gravi patologie ma aumenta il rischio di infortuni in particolare per coloro che fanno un lavoro faticoso e all’aperto”.