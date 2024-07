Il Consiglio regionale della Basilicata, convocato in seduta straordinaria per oggi alle ore 16:00, non si è tenuto per mancanza del numero legale.

Il presidente dell’Assemblea, Marcello Pittella, dopo aver proceduto alla seconda chiama, ha sciolto i lavori. Sono risultati presenti in Aula consiliare, nove consiglieri su 21: Araneo, Cifarelli, Cupparo, Lacorazza, Marrese, Morea, Pittella, Polese e Verri.

Il Consiglio regionale della Basilicata era stato convocato, in seduta straordinaria, ai sensi dell'art. 32, comma 1 dello statuto regionale, con al primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea gli adempimenti, eventuali, per dare esecuzione alle disposizioni di cui all’articolo 23 (Supplenza e surroga dei Consiglieri Assessori) della legge regionale n. 20/2018 (Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali).

I lavori dell’Assemblea regionale dovevano proseguire con la discussione relativa alla legge n. 86 del 26 giugno 2024 riguardante le “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art.116, terzo comma, della Costituzione”.

Successivamente, all’attenzione dell’Aula, ci sarebbe stata la discussione e deliberazione circa lo “Schema delibera Consiglio regionale – Proposta di referendum abrogativo ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione”; richiesta, ai sensi dell’art. 32 dello Statuto regionale, dai consiglieri Marrese, Araneo, Bochicchio, Chiorazzo, Cifarelli, Lacorazza, Verri, Vizziello.

Ultimo punto all’ordine del giorno, la mozione: “Ricorso contro il d.d.l. Calderoli dinanzi la Corte Costituzione e possibilità di promuovere referendum abrogativo ex art.75 Cost.”, di iniziativa dei consiglieri Araneo, Verri, Cifarelli, Marrese, Lacorazza, Bochicchio e Vizziello.