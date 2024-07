La Protezione Civile di Basilicata ha diramato un'allerta meteo ordinaria gialla per i bacini idrici Ofanto, Bradano, Basento e Cavone, a causa di rovesci temporaleschi che possono portare cumuli moderati, con caratteristiche sparse e isolate. Nel resto della regione, si potranno verificare rovesci temporaleschi con cumuli deboli, fino a puntualmente moderati.

Particolare attenzione va al comune di Matera, dove si svolgerà la festa della Madonna della Bruna. L'amministrazione, tramite un post sui social, invita alla prudenza e ricorda di attenersi al piano di mobilità varato nei giorni scorsi, incentivando l’utilizzo del trasporto pubblico

Sarà inibito l'accesso delle auto in alcune aree del centro cittadino, soprattutto nella zona interessata dai festeggiamenti. Il centro cittadino sarà raggiungibile con orario continuato grazie all’utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico locale, con riserva di stalli per persone con disabilità in via Lucana, incrocio via Protospata e via Spine Bianche. Il servizio di trasbordo sarà gratuito per i cittadini che utilizzeranno le navette di collegamento tra la periferia e il centro, con partenze e arrivi da via Granulari, rioni Serra Rifusa e Agna Le Piane.

Saranno previsti provvedimenti di prevenzione e assistenza, anche con l’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC), in grado di monitorare e assistere le forze dell’ordine, il Corpo dei Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile, qualora si verificassero situazioni critiche.