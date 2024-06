Anas ha annunciato il piano di rimozione graduale dei cantieri sulla SS106 Jonica, in collaborazione con l'impresa esecutrice dei lavori, per garantire una circolazione fluida in vista dell’imminente esodo estivo. Il piano, come comunicato dall'Anas, è articolato in quattro fasi e riguarda un tratto di 3,5 km tra Scanzano e Policoro, interessato dall’installazione delle nuove barriere spartitraffico Ndba, per un investimento complessivo di circa 3,2 milioni di euro.

Attualmente, i lavori procedono con il restringimento della carreggiata tra il km 425,300 e il km 428,690. Entro il prossimo 29 giugno, Anas prevede la rimozione dei primi 700 metri di cantieri nei pressi dello svincolo di Scanzano Jonico. Successivamente, i cantieri verranno rimossi progressivamente in tranche di circa 700/1000 metri ogni dieci giorni.

Anas comunica inoltre che "ogni giorno saranno trasmessi notiziari in tempo reale sulla viabilità lungo le strade e autostrade gestite da Anas nella regione Basilicata, grazie alla partnership gratuita con le emittenti radiofoniche locali. Si tratta di più appuntamenti quotidiani per monitorare gli spostamenti sul territorio lucano, raccontare eventuali emergenze e informare gli utenti sui cantieri attivi per lavori sulla rete gestita da Anas. Particolare attenzione sarà riservata a importanti arterie di collegamento, tra cui il Raccordo Autostradale 5 'Sicignano-Potenza', la SS407 'Basentana', la strada statale 18 'Tirrena Inferiore', la SS106 'Jonica' e la SS653 'della Valle del Sinni'."