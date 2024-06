Le elezioni a Potenza si decideranno al ballottaggio del prossimo 23 e 24 giugno. Gli elettori di Potenza torneranno a votare per scegliere il primo cittadino tra Francesco Fanelli, esponente della Lega e candidato della coalizione di centrodestra, e Vincenzo Telesca, rappresentante del fronte progressista, con il sostegno della maggior parte del Partito Democratico.

Fanelli ha chiuso con 15.416 voti, pari al 40,60%, molto al di sotto di quanto riportavano gli exit poll. Segue Telesca con 12.319 voti, pari al 32,44%. Smaldone si ferma al 17,63% con 6.696 voti. Un dato che mette in risalto come le due forze progressiste, se unite, potevano raggiungere la vittoria al primo turno. Il candidato di Basilicata Possibile (altra forza progressista) si ferma al 8,05% con 3.058 voti. Infine, Marino con i suoi 484 voti si ferma al 1,27%.

Il primo partito alle comunali di Potenza risulta essere Forza Italia con il 13,11% pari a 4.785 voti, seguito da Fratelli d'Italia con 4.640 voti. Nella coalizione del centrodestra, la Lega, che aveva il sindaco uscente, prende solo il 5,05%. Nella coalizione progressista, il primo e terzo partito in generale è rappresentato da Uniamoci per Potenza con 3.060 voti, seguito da Basilicata Casa Comune con 2.574 voti. Male infine il M5S, che ha preso 1.270 voti, pari al 3,48%.

Risultati

FANELLI FRANCESCO: 15.416 voti (40,60%)



FORZA ITALIA - PPE: 4.785 voti (13,11%)

FRATELLI D'ITALIA: 4.640 voti (12,72%)

NOI MODERATI: 2.455 voti (6,73%)

POTENZA CIVICA: 2.308 voti (6,33%)

LEGA SALVINI PREMIER: 1.844 voti (5,05%)

ORGOGLIO LUCANO: 1.735 voti (4,75%)

AMIAMO POTENZA: 814 voti (2,23%)

Totale liste: 18.581 voti (50,92%)



TELESCA VINCENZO: 12.319 voti (32,44%)



UNIAMOCI PER POTENZA: 3.060 voti (8,39%)

BASILICATA CASA COMUNE: 2.574 voti (7,05%)

LA POTENZA DEI CITTADINI: 1.770 voti (4,85%)

POTENZA PRIMA: 1.370 voti (3,75%)

INSIEME PER POTENZA: 1.216 voti (3,33%)

Totale liste: 9.990 voti (27,38%)



SMALDONE PIERLUIGI: 6.696 voti (17,63%)



POTENZA RITORNA: 2.262 voti (6,20%)

CITTA' NUOVA: 1.433 voti (3,93%)

MOVIMENTO 5 STELLE: 1.270 voti (3,48%)

Totale liste: 4.965 voti (13,61%)



GIUZIO FRANCESCO CARMINE: 3.058 voti (8,05%)

LA BASILICATA POSSIBILE: 2.723 voti (7,46%)



MARINO MARIA GRAZIA: 484 voti (1,27%)

FORZA DEL POPOLO: 230 voti (0,63%)