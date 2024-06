Durante la conferenza stampa che apriva le celebrazioni per i 210 anni dell'Arma, il generale di Brigata Giancarlo Scafuri ha presentato i dati che sintetizzano le operazioni dell'Arma nel 2023. I Carabinieri in Basilicata hanno arrestato 421 persone, di cui 52 per violenza di genere, e denunciato 3.656 individui. Hanno sequestrato circa 39 chili di stupefacenti. Scafuri ha elogiato i Carabinieri della Basilicata, paragonandoli a vincitori di una gara di Formula Uno.

Sono stati emessi 30 fogli di via obbligatori e condotti 72 accertamenti patrimoniali. In merito alla violenza, ci sono stati 132 interventi per maltrattamenti in famiglia, 19 per violenza sessuale e 80 per atti persecutori. In ambito di circolazione stradale, sono state elevate 10.642 contravvenzioni per circa tre milioni di euro. Le centrali operative hanno ricevuto 63.084 richieste di intervento. Nei primi cinque mesi del 2024, sono state arrestate 146 persone (30 per violenza di genere) e denunciate 1.403, con 3,5 chili di stupefacenti sequestrati. Inoltre, sono stati condotti 129 interventi per maltrattamenti in famiglia e 58 accertamenti patrimoniali. Scafuri ha sottolineato l'importanza della formazione per le fasce deboli e per i giovani sulla cultura della legalità.