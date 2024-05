L'On. Enzo Amendola, interessato della chiusura dello sportello dell'AdER di Lagonegro dal Consigliere Regionale di Basilicata, Piero Lacorazza, e dal Sindaco di Lagonegro, Salvatore Falabella, ha depositato un'interrogazione in Commissione Bilancio alla Camera, chiedendo al Ministro quali iniziative intenda adottare al fine di mantenere in servizio lo sportello dell’agenzia presso il Comune di Lagonegro evitando una ulteriore penalizzazione del territorio, dei cittadini e di tutto il sistema economico e sociale a cui fa riferimento.

Anche il presidente dell'Unione Lucana del Lagonegrese Gianni Pittella è inbtervenuto con una nota: "Mi unisco alle vive preoccupazioni espresse dal Sindaco della Città di Lagonegro relativamente al funzionamento dello sportello dell’Agenzia Entrate e riscossioni della medesima Città. Quest’ufficio infatti oltre a svolgere un’importante funzione rappresenta un vero e proprio presidio di democrazia per tutta la nostra area. Presso quest'ufficio i cittadini si recano non solo per pagare tasse dimenticate o bolli inevasi, ma anche per verificare se gli stessi sono stati pagati o meno, il tutto verrebbe sostituito da contatti con internet in un territorio abitato in prevalenza da anziani poco avvezzi alle nuove tecnologie. Non sfuggirà certo alla Sua sensibilità la urgenza di fugare queste preoccupazioni dando una soluzione positiva alla questione."