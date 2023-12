A Rotonda sono attivi diversi fronti franosi, che stanno provocando disagi ed interruzioni alla viabilità comunale e provinciale.

Il sindaco Rocco Bruno ha fatto il punto sulle zone toccate e di cui ci siamo occupati in più occasioni, sentendo anche lo stesso primo cittadino e pubblicando diverse missive sul tema da parte del circolo locale del Partito Democratico.

Partendo dalla viabilità comunale, per quanto riguarda la frana in zona ‘Fratta’, spiega Bruno, “già da diversi giorni sono stati effettuati i sondaggi per verificare lo strato del sottosuolo. Prove commissionate dall’Ente e pagate con fondi di bilancio (circa 10mila euro)”.

“In attesa di conoscere i risultati - aggiunge il sindaco - l’Ufficio tecnico comunale sta lavorando alle integrazioni richieste dalla Regione Basilicata successive alla domanda di finanziamento presentata dal Comune. Nel frattempo, per rendere meno disagevole il transito lungo il percorso alternativo, nei prossimi giorni inizieranno i lavori di sistemazione dello stesso (Fratta Superiore) per un importo di 50mila euro”.

Un’altra interruzione particolarmente rilevante si registra in località ‘Patricone’, tuttavia, e per fortuna dei residenti, “l’intervento è stato ammesso a finanziamento per un importo di circa 200mila euro”. In merito alla frazione ‘Grinciaso’ la situazione è invece più complessa poiché: “è stato effettuato un sopralluogo nelle settimane scorse con una ditta specializzata per verificare l’entità e la tipologia dei lavori - precisa il sindaco - ed i costi richiesti non permettono all’Ente di intervenire con fondi propri. L’Ufficio tecnico sta predisponendo gli elaborati per la richiesta di finanziamento alla Regione Basilicata”.

Discorso a parte per il tratto chiuso della Sp28 delle Calabrie, di competenza della Provincia di Potenza.

“Siamo in continuo contatto con i tecnici provinciali - conclude Bruno - nei giorni scorsi è stato effettuato sopralluogo con l’ausilio di un drone per verificare lo stato del movimento franoso. Siamo in attesa di nuovi sviluppi”.

La Sp28 è chiusa al km 6, per una caduta di massi. Quest’ultima è un’arteria fondamentale per raggiungere lo svincolo autostradale di Campotenese della A2, non solo da Rotonda ma anche da Viggianello e San Severino Lucano. Sempre in merito a questa direttrice, si attende anche l’intervento della Provincia nell’ambito del sesto lotto di lavori previsti dall’investimento di 17 milioni di euro per la Galdo Pollino, il cui cantiere è atteso parta a breve.

Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it