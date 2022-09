Allerta elevata rossa per i bacini idrici dell’Ofanto, Basento, Bradano e Cavone. Questa è l’allerta che ha diramato la protezione civile di Basilicata, che domani prevede maltempo in tutta la Basilicata, per altri bacini idrici l’allerta di CRITICITA’ IDROGEOLOGICA sarà arancione. La sindaca di Genzano Viviana Cervellino tramite una nota sui social ha comunicato la chiusura delle scuole: ‘’con ordinanza n.8 del 25 settembre 2022, ho disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani 26 settembre per allerta meteo - CRITICITÀ ROSSA.’’

Stessa decisione è stata presa dal sindaco e amministrazione di Avigliano : ‘’visto l’avviso di criticità regionale pervenuto allo scrivente Sindaco dalla sala operativa della Protezione Civile con PROT. N. RBA/CFD/B/268 DEL 25/09/2022, dal quale emerge un’allerta di colore rosso per Avigliano - fascia B - a partire dalla mezzanotte di oggi 25/09/2022 e per tutto il giorno 26/09/2022, si dispone prudenzialmente la CHIUSURA di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio del Comune di Avigliano.’’ Scuole primarie chiuse anche a Tito Scalo, scuole chiuse anche a Viggianello.

L'amministrazione di Matera raccomanda la massima prudenza possibile. In particolare prestare massima attenzione in aree prossime a torrenti e percorsi fluviali.

Per la giornata di domani allerta rossa oltre che in Basilicata, è stata prevista l'allerta arancione su parte della Calabria, in Molise, Puglia, e in Campania. Allerta gialla in restanti parti di Calabria e Campania, sul Lazio, Marche, parti di Molise e Puglia, Abruzzo, Sicilia, Umbria, Sardegna e restanti settori della Basilicata. Dalle prime ore di domani, lunedì 26 settembre, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità, su Sicilia, specialmente sui settori occidentali e meridionali, Basilicata e Calabria. Dal primo mattino di domani, infine, si prevede il persistere di precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità su Campania e Puglia I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.