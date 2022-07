''Come già segnalato all’Assessore Fanelli ed evidenziato nella nota del 20 luglio, è necessario che la Regione Basilicata intervenga per dare attuazione al Protocollo sottoscritto con la Fondazione Stella Maris Mediterraneo, prima che sia troppo tardi''. Lo scrive la sindaca di Chiaromonte Valentina Viola. ''La Fondazione Stella Maris Mediterraneo, sulla base di un Protocollo d’Intesa siglato nel 2016, tra la Regione Basilicata e l’IRCCS Stella Maris di Calambrone, garantisce la funzione regionale di Neuropsichiatria Infantile. Sono noti a tutti i notevoli risultati raggiunti con il reparto di Neuropsichiatria Infantile al Madonna delle Grazie di Matera e con il centro di eccellenza Early Start di Chiaromonte, le cui attività sono imprescindibilmente legate al primo. Non possiamo assolutamente permettere che tutto ciò si interrompa ma al contrario è fondamentale risolvere le problematiche esistenti e potenziare tali attività di eccellenza e lustro per la nostra Regione. Raccogliamo le legittime preoccupazioni degli operatori e delle tante famiglie che in questi anni sono state assistite e di tutti gli utenti che potrebbero usufruirne a cui verrebbe tolto il diritto alla salute. Si intervenga immediatamente per evitare la perdita di un altro servizio e di un’eccellente collaborazione che è motivo di orgoglio per l’intero territorio regionale''.