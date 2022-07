In discesa il tasso di positività in Basilicata che oggi si attesta al 28,04%. Sui 2517 test processati ieri 21 luglio, sono emerse 706 nuove positività con 672 guariti. La curva degli attuali positivi tenda ad appiattirsi salendo di poco, 15.465 di cui 15.363 sono in isolamento domiciliare.

In discesa anche i ricoveri che sono 102 di cui 1 in terapia intensiva. Purtroppo si registrano 2 decessi, un 81enne di Ferrandina , deceduto il 21.07.2022 presso P.O. Matera, reparto Medicina Interna COVID-19 e un deceduti non residenti in Regione Basilicata della Calabria. I paesi con più contagi sono Matera 81, Potenza 84, Pisticci 29, Policoro 24, Melfi 32, Avigliano 22, Lavello 18, Rionero in Vulture 21, Venosa 14 e Bernalda 16.

Clicca qui per il report completo