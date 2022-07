Aumentano i ricoveri da covid19 in Basilicata, passando da 62 di ieri ai 67 di oggi. Il forte aumento delle due ultime settimane ha prodotto anche un aumento di ricoveri in area medica; di questi 67, 2 sono in terapia intensiva. Dai dati diffusi oggi 4 luglio, in base ai test processati ieri sono emerse 507 nuove positività e 253 guarigioni su 1177 test processati con un tasso di positività che supera il 40% (43%). Un dato allarmante che interessa tutte le regioni Italiane. "Siamo ancora dentro questa partita" ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza riferendosi alla pandemia da Covid e ha aggiunto che la sfida "è trasformare la più grande crisi degli ultimi decenni in una possibilità di ripartenza per le politiche della salute".

Oggi in Italia sono emerse 36.282 nuove positività che rispetto a lunedì scorso 11.500 in più con il tasso di positività ancora in crescita di mezzo punto al 27,9%. Nel dettaglio, in base al monitoraggio giornaliero Agenas, la percentuale di posti letto in reparto cala nella Pa Bolzano (11%), Valle d'Aosta (9%) e Veneto (8%), mentre cresce in 11 regioni: toccando il 29% in Umbria, il 23% in Sicilia e il 21% in Calabria e il 17% in Basilicata.

Tornando in Basilicata le cittadine che fanno segnare gli aumenti maggiori sono ancora Matera 103 e Potenza 71. Aumenti importanti ad Avigluiano 14, Ferrandina 13, Montescaglioso 13, Muro Lucano 12, Pisticci 18 e Venosa 12.

