“Nell’ultima legge di bilancio è stato istituito il Fondo Rotativo per la Progettualità di circa tre milioni di euro, in favore della risorsa acqua, che è strategica per la Basilicata. Attraverso tale fondo, l’Egrib, Ente di Governo, potrà anticipare in tutto o in parte le spese relative alla progettazione finalizzata alla realizzazione sia di singoli investimenti che di insiemi di investimenti funzionalmente collegati al Pnrr. Invito pertanto l’Egrib ad accelerare tutte le procedure, perché dopo troppi anni finalmente anche Acquedotto lucano inizia a progettare il proprio lavoro, potendo contare sul know-how dei progettisti e dei professionisti, che fino ad oggi è stato tenuto ai margini di Aql. La fase della mera gestione è finita, iniziamo a progettare il futuro della risorsa acqua in Basilicata”.

Lo afferma in una nota l’assessore all’Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico.