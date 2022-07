Resta stabile il tasso di positività in Basilicata con oltre il 35% (38,3%), questi sono i dati diffusi oggi dalla taskforce regionale sui 1835 test processati il 30 Giugno. Sono 703 i nuovi positivi e 326 le guarigioni, purtroppo si registra anche un decesso di un 84enne di Tricarico deceduto in data odierna presso P.O. di Matera, reparto Pneumologia COVID-19. Scendono di poco i ricoveri che si portano a 52 con 1 in terapia intensiva. Gli attuali positivi in regione sono 8.650 di cui 8.598 in isolamento domiciliare. Continua a preoccupare il focolaio nel metapontino che vede ancora numeri alti a Pisticci 27 e Policoro 18. Numeri alti a Potenza 90 e Matera 89. Boom di contagi a Salandra con 17 e a Venosa 30. Non frena il focolaio di Marsico Nuovo che da una settimana sta facendo registrare numeri alti. Ieri a Marsico Nuovo altri 21 casi di positività. Numeri alti di contagio anche nei comuni di Tito 17, Sant'Arcangelo 12, Rionero in Vulture 12, Montescaglioso 14, Melfi 19, Marsico Vetere 12, Lavello 12, Lauria 13, Ferrandina 17 e Avigliano 13.

