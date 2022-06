Il rapporto tra il Comune di Rotonda e la Regione Basilicata è da sempre caratterizzato da momenti piuttosto accesi: e lo dimostrano le battaglie sull’acqua e contro la riapertura della Centrale del Mercure.

Adesso potrebbe profilarsi all’orizzonte una nuova disputa, collegata alla scelta non caduta sul locale Poliambulatorio ma sul Comune di Viggianello, cui verrà destinato un milione di euro quale una delle sedi delle Case di comunità: decisione definita dal sindaco Rocco Bruno “arbitraria e quindi illegittima”, nonché sbagliata “per ragioni di economicità, ragionevolezza e logicità”.

È questo, in sintesi, il contenuto della richiesta di annullamento in autotutela (clicca qui per leggerla) della deliberazione “del direttore generale dello scorso 16 maggio, avente ad oggetto l’attuazione PNRR missione 6 salute: case delle comunità e presa in carico della persona”, in quanto Bruno ritiene il Poliambulatorio di Rotonda (nella foto) quale sede più adatta a divenire casa di comunità per le motivazioni spiegate proprio in questa stessa richiesta indirizzata al governatore lucano, Vito Bardi, a tutti i componenti della Giunta e del Consiglio Regionale ed ai vertici dell’Azienda sanitaria di Potenza.

“Possiamo legittimamente chiederci - afferma il primo cittadino rotondese - perché nell’attività di concertazione è stato deciso di destinare quota parte degli interventi alla realizzazione della Casa di Comunità di Viggianello, e non si è pensato di destinare l’investimento al Comune di Rotonda, già sede di sub - distretto, oppure ad un altro Comune (in verità, nella proposta tecnica redatta dall'Asp Potenza e presentata ai Sindaci in data 25.03.2022 vengono prese in considerazione e indicate come sede della Casa delle Comunità le strutture di Viggianello/Rotonda salvo poi salvo poi far ricadere la scelta senza motivazione alcuna sulla sede di Viggianello, di dimensioni notevolmente inferiore a quella di Rotonda - circa 475 mq vs. circa 800 mq)”.

E ancora: “Tra l'altro anche dopo l' ampliamento, realizzabile con una spesa di 1.000.000 di euro di fondi pubblici, la sede di Viggianello avrebbe una superficie comunque più piccola (i lavori prevedono un ampliamento a circa 770 mq) rispetto all'attuale sede del Poliambulatorio di Rotonda (già oggi, senza investire un solo euro, con una superficie di circa 800 mq ai quali vanno aggiunti altri n. 3 locali - per una ulteriore superficie complessiva di circa 60 mq - adiacenti alla struttura per i quali è in corso l’avvio dei lavori)”.

In caso di mancato accoglimento “il Comune di Rotonda valuterà la possibilità di impugnare la decisione chiedendo l’annullamento giurisdizionale della stessa, ritenendo, a ragione, che dalla stessa deriva per sé un pregiudizio”.



Gianfranco Aurilio

