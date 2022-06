Questa mattina nella Centrale del Mercure è avvenuto un grave incidente sul lavoro costato la vita a un ragazzo molto giovane, che sarebbe originario della Puglia e che lavorava per una ditta esterna che si occuperebbe di manutenzione.

Ancora non sono chiare le cause del decesso, abbiamo contattato l’addetto stampa della centrale che ci ha rimandati a un comunicato che dovrebbe essere emesso in tempi brevi.

Sul posto i sanitari del 118, i carabinieri ed i vigili del fuoco.

“Ho appena appreso la notizia e sono tremendamente dispiaciuta per il ragazzo – ci ha detto Mariangelina Russo, sindaca di Laino Borgo – non lo conoscevo, ma esprimo grande cordoglio per quanto accaduto. Purtroppo, sembra che alcune notizie si sentono lontano in quant si apprendano solo dai media, ma possono riguardare ogni comunità. Non conosco le cause dell’incidente, confermo che lavorava per una ditta esterna. Faccio le condoglianze ai familiari e alla stessa azienda. È una botta al cuore, una notizia davvero triste”.



