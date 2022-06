Buone notizie sul fronte sanità per il piccolo comune di San Paolo Albanese. A darne notizia il primo cittadino, Mosè Antonio Troiano, che tanto si è speso nelle ultime settimane per attirare l’attenzione sulla mancanza del medico di base, ma anche su altri aspetti legati alla sanità come la guardia medica e a altri servizi socio-sanitari di prissimità. “Finalmente dopo 45 giorni è stato parzialmente risolto il problema della mancanza del medico di medicina generale a San Paolo Albanese. Lunedì prossimo – ha sottolineato il Sindaco - avremo il nuovo medico che sarà il dott. Giuseppe Ciminelli”. Parole che annunciano un lieto fine, almeno per il momento, una conquista sociale e civile importante che ha visto la partecipazione attiva dell’intera comunità, che per molti giorni si era vista negare un vero e proprio diritto costituzionale, probabilmente il più importante, il diritto alla salute. Tante le persone da ringraziare, persone che si sono spese senza sosta. Il primo cittadino ci tiene a ricordarli, nomi come quello del Vicepresidente Fanelli, dell’assessore Cupparo, poi, ancora, il dott. Domenico Tripaldi della Regione Basilicata, il direttore generale, dott. Giampaolo Stopazzolo, il direttore sanitario, dott. Luigi D’Angola, il dirigente medico dott. Salvatore Console, dell’ASP Basilicata .“Manca ancora qualche tassello – ci tiene a precisare il sindaco- ma vista la disponibilità di tutti sicuramente a breve si arriverà alla riunificazione degli ambiti e di conseguenza, i mutuati avranno maggiore disponibilità nella scelta del proprio Medico”. Parole di fiducia e di speranza che fanno aumentare i raggi di sole che in questi giorni illuminano e danno calore alla Valle. Poi arriva il momento della stampa. “In questi 45 giorni senza Medico (precisamente dal 27 Aprile), hanno dato disponibilità ad effettuare le ricette più urgenti la dott.ssa Pina Valicenti di Terranova di Pollino, il dott. Rocco Livio Ponzio ed il dott.Giovanni Asprella, entrambi di Senise. A loro porgo un sentito ringraziamento per la disponibilità, appunto, ma anche per la professionalità”. Una questione che ha coinvolto tante figure, donne e uomini, che Troiano vuole ringraziare personalmente, come i “dipendenti comunali e i ragazzi del Servizio Civile, per essersi resi disponibili nei confronti dei concittadini”. Poi arrivano gli auguri di buon lavoro al “dott. Giuseppe Ciminelli “che con alto senso del dovere – scrive il sindaco- e nel rispetto del “Giuramento di Ippocrate” ha accettato di venire a fare il medico qui, a San Paolo Albanese”. Non manca una nota polemica nei confronti di qualche persona: “figure istituzionali alle quali, evidentemente, San Paolo interessa esclusivamente in determinate occasioni”.





Vincenzo Diego