Sì all’unanimità alla mozione presentata dal consigliere Braia (Iv), e sottoscritta dai consiglieri Polese (Iv), Cifarelli (Pd), Perrino, Leggieri e Carlucci (M5s) sul raddoppio della SS7 Matera-Ferrandina.

Con il documento si ricordano “gli ultimi incidenti stradali, purtroppo anche mortali, verificatisi sulla tratta che collega la città di Matera con la Basentana e l’incontro del 7 maggio scorso presso la Provincia di Matera con l’ingegnere Scalamandrè, responsabile nazionale delle nuove opere dell’Anas, per fare chiarezza sugli sviluppi legati all’arteria, dal quale è emerso – come dichiarato dall’Anas – che la Regione Basilicata è totalmente responsabile della mancata realizzazione della strada statale 7”.

Nell’evidenziare che: “Matera e la sua provincia non possono e non debbono essere totalmente esclusi da ogni opera di possibile miglioramento della viabilità stradale, la SS7 deve essere una priorità per questo sia Governo”, si impegna la Giunta regionale a: “Porre in essere ogni azione utile affinché la SS7 sia raddoppiata in tutto il suo tratto in lotti funzionali e indipendenti, inserendola tra le priorità urgenti da cantierare; a sbloccare tutto ciò che osta, a livello decisionale e politico, alla realizzazione dell’opera di allargamento dell’arteria in tempi immediati; a sollecitare l’Anas alla redazione del progetto”.