La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 13 gennaio, sono state effettuate 6.880 vaccinazioni.

A ieri sono 452.496 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (81,8 per cento), 417.117 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (75,4 per cento) e 221.961 (40,1 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.091.574 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 85 le persone ricoverate: 45 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 40 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui nessuno in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 2.648 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 921 (e di questi 878 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 286 guarigioni, di cui 271 relative a residenti.

Registrato inoltre 1 decesso all’ospedale San Carlo di un paziente residente a Lagonegro.



Report dati tamponi processati in data 13 gennaio 2022

Tamponi molecolari totali n. 552.296

Tamponi molecolari totali negativi n. 501.858

Persone testate n. 276.328

Test antigenici totali 34.012



Tamponi molecolari di giornata n. 2.648

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 921

Tamponi molecolari negativi n. 1.727



RICOVERATI N. 85

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 20

Pneumologia n. 19

Medicina d’Urgenza n. 5

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 1



A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 31

Pneumologia n. 9

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 0



GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 286

DECESSI ODIERNI TOTALI N. 1

Deceduti residenti in Regione Basilicata n. 1

• Lagonegro



POSITIVI TOTALI N. 921

Positivi residenti 878

Positivi residenti provincia di Potenza 614

Positivi residenti provincia di Matera 264

N. Comune

5 Accettura

1 Acerenza

1 Anzi

14 Atella (n. 1 domiciliato a Rionero in Vulture)

11 Avigliano (n. 1 domiciliato a Potenza)

7 Barile (n. 1 domiciliato a Rionero in Vulture)

3 Bella (n. 1 domiciliato a Avigliano)

11 Bernalda

31 Brienza

1 Calvello

2 Calvera

2 Campomaggiore

1 Carbone

34 Castelluccio Inferiore (n. 1 domiciliato in Calabria)

5 Castelluccio Superiore (n. 1 domiciliato a Castelluccio Inferiore)

1 Castelsaraceno

1 Castronuovo di S. Andrea (n. 1 domiciliato a Pignola)

5 Chiaromonte (n. 1 domiciliato a Castronuovo Sant’Andrea)

1 Cirigliano

1 Colobraro (n. 1 domiciliato a Policoro)

2 Corleto Perticara

1 Craco (n. 1 domiciliato a Stigliano)

3 Episcopia

2 Fardella

6 Ferrandina

2 Filiano

4 Forenza (n. 1 domiciliato a Potenza)

24 Francavilla in Sinni

4 Gallicchio

3 Garaguso

3 Genzano di Lucania

1 Ginestra

2 Grassano

2 Grumento Nova (n. 1 domiciliato a Guardia Perticara)

1 Guardia Perticara

1 Irsina

6 Lagonegro (n. 1 domiciliato a Lauria)

3 Latronico (n. 1 domiciliato a Policoro)

1 Laurenzana

62 Lauria

14 Lavello

3 Maratea

12 Marsico Nuovo

43 Marsicovetere (n. 1 domiciliato a Brienza, n.1 Marsico Nuovo)

1 Maschito

54 Matera

9 Melfi

1 Missanello

8 Moliterno (n. 1 domiciliato a Sarconi)

12 Montalbano Jonico

3 Montemilone

4 Montemurro

5 Montescaglioso

2 Muro Lucano (n. 1 domiciliato a Lavello)

1 Nemoli

3 Noepoli (n. 1 domiciliato a Potenza)

17 Nova Siri

3 Oppido Lucano (n. 1 domiciliato a Rionero in Vulture)

3 Palazzo San Gervasio

15 Paterno (n. 1 domiciliato a Marsicovetere)

1 Pescopagano

2 Picerno

2 Pietragalla

5 Pignola

7 Pisticci

60 Policoro (n. 1 domiciliato a Tursi)

16 Pomarico

69 Potenza

3 Rapolla

29 Rionero in Vulture (n. 1 domiciliato a Melfi)

1 Ripacandida

1 Rivello

3 Roccanova

9 Rotonda

5 Rotondella (n. 1 domiciliato a Nova Siri)

4 Ruoti

3 Salandra

3 San Chirico Nuovo (n. 1 domiciliato a Potenza)

1 San Costantino Albanese

8 San Fele

1 San Martino d’Agri

2 San Mauro Forte

1 San Severino Lucano

4 Sant’Angelo le Fratte

20 Sant’Arcangelo

3 Sarconi

5 Satriano di Lucania

1 Savoia di Lucania

22 Scanzano Jonico (n. 1 domiciliato a Montalbano)

7 Senise

1 Spinoso

16 Stigliano

7 Terranova di Pollino

4 Tito

7 Tolve

1 Tramutola

6 Trecchina

9 Tricarico

1 Trivigno

3 Tursi

2 Valsinni

12 Venosa (n. 1 domiciliato a Rapolla)

1 Vietri di Potenza

15 Viggianello

11 Viggiano



Positivi non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 26

N. Regione/ Stato estero

1 Abruzzo (n. 1 domiciliato a Salandra)

2 Campania (n. 1 domiciliato a Marsico N., n.1 a Moliterno)

6 Emilia (n. 1 dom. a Melfi, n.2 Viggiano, n.1 Grumento, n.2 S Mauro Forte)

1 Toscana (n. 1 domiciliato a Policoro)

5 Calabria (n. 3 domiciliati a Lauria, n.2 Castelluccio inf.)

1 Friuli (n. 1 domiciliato a Aliano)

4 Lazio (n. 1 domiciliato a Potenza, n.3 a Spinoso)

4 Lombardia (n. 4 domiciliati a Marsicovetere)

2 Piemonte (n. 2 domiciliati a Stigliano)



Positivi non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 17

N. Regione/ Stato estero

3 Calabria

2 Campania

2 Emilia Romagna

3 Piemonte

6 Puglia

1 Toscana



GUARITI TOTALI N. 286

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 271

N. Comune

2 Abriola

2 Anzi

1 Atella

8 Avigliano

1 Balvano

5 Bernalda

2 Brienza

1 Castelluccio Inferiore

3 Castelsaraceno

1 Chiaromonte

1 Episcopia

2 Ferrandina

1 Filiano

1 Francavilla in Sinni

5 Lagonegro

28 Latronico

36 Lauria

26 Lavello

13 Maratea

2 Marsicovetere

39 Matera (n. 1 domiciliato in Lombardia)

7 Melfi

1 Miglionico

1 Moliterno

1 Montalbano Jonico

1 Montemurro

3 Montescaglioso

1 Nemoli

3 Pietragalla

6 Pignola (n. 1 domiciliato a Lagonegro)

1 Pisticci

1 Policoro

1 Pomarico (n. 1 domiciliato a Matera)

12 Potenza (n. 1 domiciliato a San Chirico Nuovo)

1 Rapolla

1 Rapone

2 Rionero in Vulture

1 Ripacandida

3 Rivello

1 Roccanova

3 Rotonda

2 Rotondella

2 Ruoti (n. 1 domiciliato a Potenza)

1 Ruvo del Monte

1 San Fele

3 San Giorgio Lucano

4 Sant’Angelo le Fratte

2 Scanzano Jonico (n. 1 domiciliato a Policoro)

2 Senise

7 Stigliano

2 Teana

3 Tito

1 Trecchina

6 Tricarico (n. 1 domiciliato in Lazio)

1 Venosa

3 Viggianello





Guariti non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 8

N. Regione/ Stato estero

1 Emilia Romagna (n.1 domiciliato a Pignola)

1 Germania (n.1 domiciliato a Anzi)

3 Lazio (n.2 domiciliati a Potenza, n.1 a Stigliano)

1 Puglia (n.1 domiciliato a Matera)

2 Toscana (n.1 domiciliato a Lagonegro, n.1 a Barile)



Guariti residenti in altra Regione n. 7

N. Regione/ Stato estero

1 Abruzzo

1 Campania

1 Emilia Romagna

1 Lazio

1 Lombardia

1 Puglia

1 Toscana





CASI ATTUALI RESIDENTI N. 13.082

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 12.997

DECEDUTI RESIDENTI N. 626

GUARITI RESIDENTI N. 32.281