Riprende a correre l'infezione da coronaviru in Basilicata, su 2745 tamponi molecolari sono emerse 938 nuove positività. Preoccupano i tanti focolai che si sono accesi, oltre a quello di Matera e Potenza, numeri alti si sono registrati nei comuni di Venosa, Rionero in Vulture, Policoro, Melfi e ancora a Senise. Di seguito il report dati tamponi processati in data 11 gennaio 2022

Tamponi molecolari totali n. 547.039

Tamponi molecolari totali negativi n. 498.507

Persone testate n. 274.462

Test antigenici totali 30.566

Tamponi molecolari di giornata n. 2.745

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 938

Tamponi molecolari negativi n. 1.807



RICOVERATI N. 74

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 20

Pneumologia n. 20

Medicina d’Urgenza n. 0

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 1

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 26

Pneumologia n. 7

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 0

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 267

DECESSI ODIERNI TOTALI N. 0

POSITIVI TOTALI N. 938

Positivi residenti 909

Positivi residenti provincia di Potenza 622

Positivi residenti provincia di Matera 287

N. Comune

3 Anzi

2 Armento

17 Atella

10 Avigliano

1 Balvano

1 Banzi

10 Barile

5 Bella (n. 1 domiciliato a Policoro)

9 Bernalda

13 Brienza

2 Calvello

6 Carbone

2 Castelluccio Inferiore

1 Castelsaraceno

4 Castronuovo di S. Andrea

2 Chiaromonte

3 Corleto Perticara

5 Episcopia

10 Ferrandina (n. 1 domiciliato in Emilia)

3 Filiano

6 Forenza

2 Francavilla in Sinni

2 Gallicchio

3 Genzano di Lucania

3 Ginestra

6 Grumento Nova

15 Irsina

1 Lagonegro

13 Lauria (n. 2 domiciliati a Sarconi)

35 Lavello

3 Maratea

13 Marsico Nuovo

7 Marsicovetere (n. 1 domiciliato a Paterno, n.1 a Tramutola)

2 Maschito

95 Matera (n. 1 domiciliato a Policoro)

51 Melfi

2 Miglionico

3 Moliterno

7 Montalbano Jonico

1 Montemurro

15 Montescaglioso

3 Muro Lucano (n. 1 domiciliato a Bella)

6 Noepoli

16 Nova Siri (n. 1 domiciliato a Rotondella)

5 Oppido Lucano

9 Palazzo San Gervasio

5 Paterno

3 Pescopagano

3 Picerno

2 Pietragalla

13 Pignola

14 Pisticci

49 Policoro (n. 1 domiciliato a Nova Siri, n.1 a Pisticci, n.2 a Scanzano)

21 Pomarico

83 Potenza (n. 1 domiciliato a Avigliano, n.1 a Filiano, n.1 a Sasso di Castalda)

13 Rapolla

65 Rionero in Vulture (n. 1 domiciliato a Melfi, n.2 ad Atella)

11 Ripacandida (n. 1 domiciliato a Rionero)

2 Rivello

4 Roccanova

7 Rotonda

1 Rotondella

1 Ruoti

5 Ruvo del Monte (n. 1 domiciliato in Emilia)

2 Salandra

11 San Chirico Raparo

3 San Fele

4 San Giorgio Lucano

1 San Martino d’Agri

2 San Severino Lucano

13 Sant’Arcangelo

1 Sarconi

1 Sasso di Castalda

1 Satriano di Lucania

8 Scanzano Jonico

26 Senise

1 Teana

2 Terranova di Pollino

5 Tito (n. 1 domiciliato a Potenza)

2 Tolve

6 Tramutola

1 Trecchina

1 Tricarico

1 Trivigno (n. 1 domiciliato ad Anzi)

18 Tursi

2 Vaglio di Basilicata (n. 1 domiciliato a Potenza)

47 Venosa (n. 1 domiciliato a Filiano)

1 Vietri di Potenza

1 Viggianello

13 Viggiano



Positivi non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 10

N. Regione/ Stato estero

1 Campania (n. 1 domiciliato a Pescopagano)

2 Emilia (n. 1 domiciliato a Tursi, n.1 a Tito)

1 Germania (n. 1 domiciliato a Rotondella)

2 Lazio (n. 1 domiciliato a Brienza, n.1 a Pietragalla)

1 Lombardia (n. 1 domiciliato ad Oppido Lucano)

2 Sicilia (n. 2 domiciliati a Melfi)

1 Toscana (n. 1 domiciliato a San Giorgio Lucano)

Positivi non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 19

N. Regione/ Stato estero

1 Calabria

1 Campania

6 Emilia

2 Lazio

2 Lombardia

6 Puglia

1 Veneto

GUARITI TOTALI N. 267

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 263

N. Comune

3 Abriola

8 Atella

5 Avigliano (n. 1 domiciliato a San Fele)

1 Banzi

5 Barile

3 Bernalda

1 Campomaggiore

1 Filiano

1 Forenza

3 Genzano di Lucania

1 Grumento Nova (n. 1 domiciliato a Marsicovetere)

8 Latronico

2 Laurenzana

12 Lauria

17 Lavello

1 Maratea

1 Marsico Nuovo

42 Matera

23 Melfi (n. 2 domiciliati a Rionero)

2 Montalbano Jonico

1 Montemurro

2 Montescaglioso

3 Nemoli (n. 1 domiciliato a Rivello)

2 Paterno

3 Pietragalla

1 Pignola

3 Pisticci

5 Policoro

4 Pomarico (n. 1 domiciliato a Matera)

13 Potenza

2 Rapolla (n. 1 domiciliato a Melfi)

8 Rapone

20 Rionero in Vulture

4 Ripacandida

4 Rotonda

1 Ruoti

4 San Fele (n. 1 domiciliato a Policoro)

1 Sasso di Castalda

4 Scanzano Jonico

14 Senise

1 Stigliano

1 Tramutola

2 Vaglio di Basilicata

20 Venosa (n. 1 domiciliato in Lombardia)

Guariti non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 3

N. Regione/ Stato estero

1 Lazio (domiciliato a Melfi)

1 Lombardia (domiciliato a Laurenzana)

1 Toscana (domiciliato a Montescaglioso)

Guariti residenti in altra Regione n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Piemonte

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 11.744

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 11.670

DECEDUTI RESIDENTI N. 622

GUARITI RESIDENTI N. 31.790