Cala il numero delle infezioni da covid19 in Basilicata. Oggi i nuovi positivi sono scesi: 306 su 1194 tamponi molecolari. Sembra ridimensionarsi anche il focolaio di Matera che dopo tanto tempo scende sotto i 50 (43); invece preoccupa quello riscontrato a Gorgoglione che ne fa contare 59. Cresce anche il focolaio di Terranova di Pollino con 11 casi. Di seguito il report dati tamponi processati in data 9 gennaio 2022.

Tamponi molecolari totali n. 541.513

Tamponi molecolari totali negativi n. 494.787

Persone testate n. 272.544

Test antigenici totali 29.588



Tamponi molecolari di giornata n. 1.194

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 306

Tamponi molecolari negativi n. 888



RICOVERATI N. 74

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 19

Pneumologia n. 18

Medicina d’Urgenza n. 0

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 2

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 27

Pneumologia n. 8

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 0

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 161

DECESSI ODIERNI TOTALI N. 0

POSITIVI TOTALI N. 306

Positivi residenti 298

Positivi residenti provincia di Potenza 147

Positivi residenti provincia di Matera 151

N. Comune

5 Anzi

5 Avigliano

4 Baragiano

1 Barile

9 Bernalda

1 Calvello

1 Campomaggiore

1 Castelluccio Inferiore

2 Castronuovo di S. Andrea

1 Chiaromonte

1 Cirigliano (n. 1 domiciliato a Gorgoglione)

2 Filiano

59 Gorgoglione (n. 1 domiciliato a Moliterno, n. 1 domiciliato a Trivigno)

2 Grottole

1 Guardia Perticara (n. 1 domiciliato a Gorgoglione)

1 Lagonegro

1 Latronico

10 Lauria

7 Lavello

2 Maratea

43 Matera

4 Melfi

1 Montalbano Jonico

14 Montescaglioso

1 Nova Siri (n. 1 domiciliato a Matera)

1 Oppido Lucano

1 Palazzo San Gervasio

2 Picerno

5 Pignola

1 Pisticci

3 Policoro

7 Pomarico (n. 1 domiciliato a Matera)

54 Potenza

2 Rapolla

2 Roccanova

2 Rotonda

1 Rotondella

2 Ruoti

1 Sant’Angelo le Fratte

2 Scanzano Jonico

6 Senise

1 Stigliano

11 Terranova di Pollino

7 Tito

1 Tolve

2 Tricarico

4 Tursi

1 Venosa

Positivi non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 4

N. Regione/ Stato estero

1 Lazio (domiciliato a Potenza)

1 Piemonte (domiciliato ad Avigliano)

2 Puglia (n.1 a Matera, n.1 domiciliato a Gorgoglione)

Positivi non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 4

N. Regione/ Stato estero

3 Puglia

1 Trentino Alto Adige

GUARITI TOTALI N. 161

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 155

N. Comune

7 Bernalda

4 Corleto Perticara

3 Forenza

12 Lauria

10 Lavello

60 Matera

32 Melfi

2 Montalbano Jonico

1 Pietragalla

2 Pignola

2 Pisticci

4 Potenza (n. 1 domiciliato a Tolve)

1 Rapolla

1 Rapone

2 Rionero in Vulture (n. 1 domiciliato a Lavello)

2 Rotondella (n. 1 domiciliato in Lazio)

1 Ruvo del Monte

3 San Fele

1 Scanzano Jonico

3 Stigliano

2 Venosa (n. 1 domiciliato a Lavello)

Guariti non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 6

N. Regione/ Stato estero

1 Abruzzo (domiciliato a Lavello)

1 Emilia Romagna (domiciliato a Matera)

1 Lazio (domiciliato a Stigliano)

1 Marche (domiciliato a San Fele)

2 Puglia (domiciliati a Matera)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 10.490

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 10.416

DECEDUTI RESIDENTI N. 622

GUARITI RESIDENTI N. 31.294