“E’ un’iniziativa importante in quanto si tratta di vaccinare una fascia di età che è quella più a rischio rispetto agli adulti e, di conseguenza l’adesione che si è registrata quest’oggi è un ottimo segnale a tal proposito. Adesione tra l’altro che va riconosciuta anche ai medici che operano a Sant’Arcangelo che per delle giornate come queste mettono momentaneamente da parte la medicina generale per diventare operatori di sanità pubblica, a dimostrazione della grande sensibilità che quest’ultimi riservano a tutela della popolazione di Sant’Arcangelo e dei paesi limitrofi, dato che questa collaborazione avviata di concerto dall’ASP, l’amministrazione comunale e i medici, prevede il coinvolgimento oltre che del comune di Sant’Arcangelo anche quello dei paesi circostanti”. Sono le parole del dott. Antonio Sanchirico direttore del distretto sanitario Val d’Agri presente presso il Poliambulatorio “Santa Maria di Orsoleo” di Sant’Arcangelo e grazie al quale è stato possibile avere a disposizione presso la struttura il personale e i medici curanti. A tal proposito il sindaco Salvatore La Grotta, confida nella possibilità di poter proseguire questa funzionalità anche nelle prossimo futuro: “esprimo la soddisfazione da parte dell’intera amministrazione comunale per questa giornata così importante e naturalmente ringraziamo l’ASP di Potenza per aver indicato Sant’Arcangelo, assieme ad altri comuni della Val d’Agri, come luogo in cui avviare la vaccinazione dei bambini, oltre che le famiglie che ne hanno aderito, il dott. Sanchirico, i medici tutti e la pediatra Rizzo. Oggi abbiamo dunque questo Open Day al quale c’è stata una partecipazione importante che ci da ancora più forza nel progetto di lavoro avviato di concerto con l’ASP affinché questa esperienza possa essere consolidata anche in futuro al fine di far diventare questa struttura un vero e proprio HUB vaccinale”. Ringraziamenti e soddisfazione condivisi anche dal vice sindaco e assessore alle Politiche Sociali, Antonella Pesce: “devo ammettere che siamo veramente molto soddisfatti. Questo grazie alla collaborazione e alla fiducia delle famiglie che hanno riproposto nell’operato dei medici, dell’amministrazione e dell’ASP. Desidero inoltre ringraziare il direttore sanitario ASP D’Angola (molto soddisfatto dell’organizzazione tanto da proporlo come modello per la regione Basilicata) e la dottoressa Rizzo in modo particolare, una presenza che è stata decisiva e fondamentale per il risultato ottimale raggiunto in questa giornata, sperando di poter offrire un servizio sempre più pertinente e utile alla nostra comunità e in questo momento ai bambini”. Per quanto riguarda i numeri dell’intera mattinata, sono stati 98 i vaccini Pfizer pediatrici per la fascia di età 5/11 anni. A questi che faranno la seconda dose il 9 di gennaio, saranno aggiunti in coincidenza altri bambini che le famiglie hanno volontariamente voluto far prenotare per la seconda sessione in programma. Sempre nella giornata di oggi poi, sono state 10 le prime dosi riservate agli over 12 (fascia 12/17 anni) di Moderna e 72 terze dosi per gli adulti e 4 prime dosi, sempre per i più grandi e, tutti Moderna. Come sempre in questi casi, presente l’associazione P.A.M.A. con il presidente Giovanni Locci ad offrire manforte assieme ai volontari, alla struttura e al personale medico oltre che sanitario.

Carlino La Grotta