“Dopo le amministrative vi sarà una verifica politica, per cui è inutile anticipare situazioni individuali che saranno risolte a breve. Ma già nei prossimi giorni darò segnali chiari in direzione del cambiamento della Regione Basilicata. Non si torna indietro.”

Questo il twitter del governatore della Basilicata Vito Bardi in risposta alle tante sollecitazioni provenienti dalle opposizioni su una maggioranza ballerina. Due settimane fa, l'assessore alle attività produttive, Francesco Cupparo (Forza Italia) ha annunciato le sue dimissioni, che però non sono state formalizzate.

L'attacco del consigliere regionale Cifarelli PD con una nota stampa “Quale etica e quale estetica pubblica rappresentano, ad esempio, i comportamenti di un (ex?) assessore che dopo aver annunciato a mezzo stampa le sue (seconde) dimissioni, peraltro definite irrevocabili, si presenta ad incontri istituzionali probabilmente mettendo in difficoltà ed imbarazzo tutti? Non si tratta di una mera questione di forma. Non si tratta soltanto della conferma dell'uso personale delle istituzioni.

Ci chiediamo quale valore possono avere questi comportamenti senza prima una dichiarazione di ripensamento e con quale autorevolezza presenziare ad incontri dove si discute della vita lavorativa di persone e famiglie.

Come affermato dal Presidente Bardi, per le persone che rappresentano le istituzioni, i gesti, oltre che le parole, devono essere da esempio.”

Nel frattempo, dal mondo alberghiero e degli operatori turistici arrivano i primi segnali di soddisfazione al twitter del governatore Vito Bardi.

“Il ritorno al pieno lavoro dell’Assessore alle Attività Produttive Francesco Cupparo ci incoraggia a proseguire l’azione di rilancio del turismo lucano avviata con buoni risultati di presenze in tutte le località turistiche della regione in questa stagione estiva. Cogliamo l’occasione per esprimere il riconoscimento al lavoro svolto da Cupparo e dai suoi uffici innanzitutto per realizzare, di intesa con il Dipartimento Salute (Assessore Rocco Leone) che con Asp e Asm, la campagna “vacanza Covid free” attraverso prima il tracciamento diffuso (tamponi) a dipendenti delle strutture ricettivo-turistiche e ospiti che successivamente con la campagna vaccinale.”

lasiritide.it