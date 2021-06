NEWS BREVI

26/06/2021 - Sospensioni idriche oggi in Basilicata Tramutola: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 22:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. TRAMUTOLA: Contrade Tempa di Caolo, San Francesco, Pietra Grattata, Sacramento, Castiglione e zone limitrofe. ( serbatoio ex consorzio pietragrattara)

San Fele: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 17:00 di oggi alle ore 08:00 di domani mattina salvo imprevisti. SAN FELE: Contrade: Palazzuolo, Boschetto, Fondone, Grillo e zone limitrofe

25/06/2021 - Sospensioni idriche Tito: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 13:00 di oggi fino al termine dei lavori. TITO: C.da Campi, Via Berlinguer e zone limitrofe.



Cancellara: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 12:30 di oggi fino al termine dei lavori. CANCELLARA: Rete bassa abitato, a causa del protrarsi della sospensione idrica, Acquedotto Lucano ha istituito il servizio sostitutivo a mezzo di autobotte dalle ore 14:00, che stazionera' in Piazza Sedile.



Lavello: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 18:00 di oggi alle ore 08:00 di domani mattina salvo imprevisti. LAVELLO: Villaggio Gaudiano, e nelle seguenti c.de rurali: c.da M.te Quercia, c.da Cevisa, c.da Posticcia Sabelli, c.da Isca San Mauro, c.da Maggesaria, c.da Lampeggiano, c.da La Marchesa, C.da S. PAOLO, c.da Viggiani, c.da Scanzano, c.da c.da Falcone, c.da Caccia Reale, c.da Ginistrelli, c.da Catena, c.da Olivento, c.da Alvano - strada Provinciale del Basso Melfese e c.de limitrofe - Acquedotto Lucano ha istituito il servizio sostitutivo a mezzo autobotte a partire dalle ore 14.30 fino alle ore 19.00 con stazionamento nel villaggio di Gaudiano di Lavello nelle vicinanze del bar.



Melfi: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 18:00 di oggi alle ore 08:00 di domani mattina salvo imprevisti. MELFI: Nelle seguenti c.de rurali Strada Provinciale del Basso Melfese, c.da ex Zuccherificio, C.da Parasacco e c.da Parasacchiello e c.de limitrofe. 22/06/2021 - Comunicazione sospensione idrica oggi in Basilicata Ruvo del Monte: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 20:30 di oggi alle ore 07:30 di domani mattina salvo imprevisti. RUVO DEL MONTE: Via Giordano Bruno

Rapolla: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 21:00 di oggi alle ore 07:30 di domani mattina salvo imprevisti. RAPOLLA: Contrada Gianvito.Contrada Piano Di Croce.Contrada Piano Di Chiesa.Contrada Gelosia e zone limitrofe.

Viggiano: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 23:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. VIGGIANO: Intero centro abitato

Salandra: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 17:15 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. SALANDRA: Quartieri parte bassa dell'abitato

Potenza: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 16:00 alle ore 18:00 salvo imprevisti. POTENZA: Via Santa Sofia,via Fosso del Lago

San Fele: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 17:00 di oggi alle ore 08:00 di domani mattina salvo imprevisti. SAN FELE: Loc. Palazzuolo, Boschetto, Fondone, Grillo e zone limitrofe

Lavello: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 16:30 di oggi fino al termine dei lavori. LAVELLO: Intero abitato. A causa di un guasto all'impianto di sollevamento cittadino si potranno verificare situazioni di riduzione della pressione e/o mancanza idrica EDITORIALE Le parole sono pietre

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Le parole sono pietre. E così capita che in Basilicata, in un fazzoletto di territorio nemmeno troppo grande, nel giro di pochi giorni accadano due episodi, che abbiamo raccontato, e che devono necessariamente provocare una riflessione con conseguenti prese di posizione.

