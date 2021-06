Ruvo del Monte: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 20:30 di oggi alle ore 07:30 di domani mattina salvo imprevisti. RUVO DEL MONTE: Via Giordano Bruno

Rapolla: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 21:00 di oggi alle ore 07:30 di domani mattina salvo imprevisti. RAPOLLA: Contrada Gianvito.Contrada Piano Di Croce.Contrada Piano Di Chiesa.Contrada Gelosia e zone limitrofe.

Viggiano: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 23:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. VIGGIANO: Intero centro abitato

Salandra: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 17:15 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. SALANDRA: Quartieri parte bassa dell'abitato

Potenza: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 16:00 alle ore 18:00 salvo imprevisti. POTENZA: Via Santa Sofia,via Fosso del Lago

San Fele: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 17:00 di oggi alle ore 08:00 di domani mattina salvo imprevisti. SAN FELE: Loc. Palazzuolo, Boschetto, Fondone, Grillo e zone limitrofe

Lavello: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 16:30 di oggi fino al termine dei lavori. LAVELLO: Intero abitato. A causa di un guasto all'impianto di sollevamento cittadino si potranno verificare situazioni di riduzione della pressione e/o mancanza idrica